02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.799 -0.44
  • Altın: 130,895 0.34
  • Dolar: 3,5352 0.45
  • Euro: 3,7165 0.07

Zam bu sefer de otogazı vurdu!

»
Zam bu sefer de otogazı vurdu!
Benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni yılın ilk günlerinde bu defa otogaza zam geliyor.
Zam bu sefer de otogazı vurdu! Zam bu sefer de otogazı vurdu! Zam bu sefer de otogazı vurdu!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni yılın ilk günlerinde bu defa otogaza zam geliyor...

Otogazda yarından geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geliyor.

14 KURUŞ ARTIŞ BEKLENİYOR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurdu. 

Bu zamla İstanbul'da otogaz fiyatı 2.84 TL'den 2.98 TL'ye yükselecek. Ankara'da ise zam sonrası fiyat 3.05 TL olacak.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. 

22 ARALIK'TA BENZİNE 1 OCAK'TA DA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SGK'nin büyük zammına büyük tepkiSGK'nin büyük zammına büyük tepkiMuayene katkı paylarına yapılan %20 ila 60 oranında zamma tepki gösterildi.
Zam bu sefer de otogazı vurdu!Zam bu sefer de otogazı vurdu!Benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni yılın ilk günlerinde bu defa otogaza zam geliyor.
Dolar yeni yıla hızlı girdiDolar yeni yıla hızlı girdiDolar, TL karşısında terör saldırısının ardından yükselişe geçti.
Asgari ücretle tüm hesaplar değişti!Asgari ücretle tüm hesaplar değişti!Asgari ücret 1300 liradan 1404 liraya çıkınca çok şey değişti. SGK'ya yapılacak borçlanma tutarları, gelir testi sınırı, işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi ödemeleri yeniden belirlendi.
Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest tüketici durumu ile ilgili bilgi verdi, bu durumdaki vatandaşları da uyarıda bulundu.
Ayakta muayene ücretlerine zam geldiAyakta muayene ücretlerine zam geldiAyakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı ücreti en az 6 lira olarak güncellendi.
  • 2017 için kritik dolar/TL tahmini31 Aralık 2016 Cumartesi 20:02
  • Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu31 Aralık 2016 Cumartesi 12:30
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi BES 1 Ocak'ta başlıyor31 Aralık 2016 Cumartesi 09:08
  • Başbakan Yıldırım 4 projeyi onayladı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:50
  • Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:27
  • Ünlü milyarderden Türkiye'ye dev yatırım30 Aralık 2016 Cuma 14:50
  • Başbakan'dan emeklilere promosyon müjdesi30 Aralık 2016 Cuma 14:10
  • Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek30 Aralık 2016 Cuma 10:40
  • Çin'den flaş Türk Lirası kararı30 Aralık 2016 Cuma 09:23
  • Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 elektrik indirimi!30 Aralık 2016 Cuma 09:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri