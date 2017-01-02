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Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı

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Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı
Ortaköy'deki gece kulübüne saldıran teröristin kıyafetini değiştirerek mekandan ayrıldığı belirlendi.
Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı

 

Gözü dönmüş terörist yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanını kana buladı. O saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olay sonrasında yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, teröristin saldırı sonrasında üzerindeki montu çıkarıp yaşanan panikten faydalanarak kaçtığı belirlendi. Tanınmamak için montunu Reina’da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi. Kuruçeşme’ye gittiği sırada parasının olmadığını söyleyen teröristin taksişoförü tarafından burada indirildiği tespit edildi. Saldırganın montunda yapılan aramalarda ise 500 TL bulundu.

Habertürk

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