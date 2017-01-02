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İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklaması

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Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, son bir haftada, DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alınırken bunlardan 25'i cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklaması

 

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, 274 operasyon gerçekleştirildiğini ve ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 342 kişinin gözaltına alınırken, bunlardan 34'ü tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 475 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 116'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2016-2 Ocak 2017 tarihleri arasında, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 34 kişi tutuklandı. Yürütülen operasyonlar sonucunda; teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonlarda, 780 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 32 çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; piyasa değeri 25 milyon 350 bin 340 Türk Lirası olan; 5 ton 769 kilo esrar, 22 kilo eroin, 16 kilo afyon, 38 bin 175 uyuşturucu hap, 1 kilo sentetik kannabinoid ve 4 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 10 milyon 581 bin 588 Türk Lirası olan; 1 milyon 511 bin 316 kaçak sigara, 594 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda 390 kişi gözaltına alındı.

2 BİN 258 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 76'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 258 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 52 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 20'si tutuklandı.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 116 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 25'i tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 475 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 116'sı tutuklandı.

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