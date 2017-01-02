Dondurucu soğukların etkisi altına giren Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nda sıcaklık sıfırın altında 30'a kadar düştü..

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bir süreden beri yağış almayan bölgede soğuklar etkili oluyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIK -30,2

Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 30.2, Kars Harakani Havalimanı ile Erzurum'un Horasan'da 27.9, Kars merkezde 26.4, Erzurum'un Pasinler, Tekman'da 26, Kars'ın Arpaçay, Karakurt, Erzurum'un Köprüköy'de 24, Erzincan'ın Otlukbeli, Kars'ın Susuz, Erzurum Havalimanı'nda 23, Kars'ın Çıldır, Akyaka, Erzurum'un Aşkale, Refahiye'de 22, Ardahan merkez, Kars'ın Selim'de 21, Erzurum'un Yakutiye'de 13, Ağrı'da 11, Muş'ta 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7 dereceyi buldu. [Doğu Anadolu buz tuttu]

KAR KALINLIĞI PALANDÖKEN'DE 70 SANTİM

Kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Muş merkezde 69, Ağrı merkez, Erzurum'un Konaklı, Kars'ın Sarıkamış'ta 60, Erzincan'ın Ergen'de 40, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 22, Iğdır'da 10, Erzincan'da 2 santim olarak ölçüldü.

KENT BEMBEYAZ OLDU

Diğer yandan Kars’ta gece etkili olan sisin ardından nemle birlikte oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kenti adeta bembeyaz bir görünüme kavuşturan kırağı, çatı saçaklarında, bina, ağaç, elektrik direkleriyle tellerinde kendini gösteriyor. 75 yaşındaki Mevlüt Başaran, bu yıl kış mevsiminin hem erken geldiğini hem de çok sert geçtiğini söyledi. Vatandaşlar, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşları beslemeye devam ediyor.