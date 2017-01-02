02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.780 -0.46
  • Altın: 131,028 0.44
  • Dolar: 3,5379 0.53
  • Euro: 3,7100 -0.11

IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!

»
IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!
IŞİD'in Kasım ayında İstanbul Boğazı, İstanbul Üniversitesi ve Efes Antik Kenti'ni hedef alan görseller kullandığı ortaya çıktı.
IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı! IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı! IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!

Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini aralıksız sürdüren, DEAŞ terör örgütü şimdi de sosyal medyada paylaştığı broşürlerle Türkiye'yi açık açık tehdit etti.

Eli kanlı terör örgütü görsellerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Üniversitesi ve Efes Antik Kenti'ni kullandı.

DEAŞ'ın Kasım ayında paylaştığı ve özellikle İstanbul Üniversitesi'nin yer aldığı görselde direği kırık olarak resmedilmiş Türk Bayrağı dikkat çekti.

Görsellerden birinde elinde silah olan bir IŞİD'li Boğaz Köprüsü'nde görülürken, bu görüntü akıllara Reina saldırısını getirdi.

Paylaşılan diğer görsel İstanbul Üniversitesi'ne ait. Beyazıt Kampüsü girişinde bir IŞİD'li elinde silahla görülüyor. Diğer görsel ise Efes Antik kenti ile ilgili.

CHP'li Tuncay Özkan: Güvenlik önlemlerini arttırdınız mı?

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, görsellerin ortaya çıkmasının ardından hükümete "Üniversitede güvenlik önlemlerini arttırdınız mı?" diye sordu. Özkan'ın tweetleri şöyle: 

1)IŞİD'in Kasım ayında saldırı için paylaştığı görsellerde hedeflerden biri Boğaz diğeri ise İstanbul Üniversitesi olduğu görülüyor.

2)Reina'daki hain saldırı sıradaki hedefin İ.Üniversitesi olduğunu gösteriyor.Yarın İÜ'de finaller başlayacak ve öğrenci yoğunluğu artacak.

3)Hükumeti uyarıyorum;bu görsellerden haberdar mısınız?İstanbul Üniversitesi'nde güvenlik önlemlerini arttırdınız mı?

4) İleride çocuklarımızın başına bir şey gelirse bunun hesabını veremezsiniz!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulunduOdatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulunduMurtaza Demir adlı sözde Alevi STK temsilcisi ve odatv yazarı, İstanbul'daki gece kulübüne yönelik saldırıyı bahane ederek, yılbaşı kutlayanları hedef gösterdiği zırvasıyla Diyanet Başkanı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alman devlet televizyonunda skandalAlman devlet televizyonunda skandalAlman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklamasıYabancı teröristlerle mücadele kapsamında, son bir haftada, DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alınırken bunlardan 25'i cezaevine gönderildi.
Bağdat'ta bombalı saldırı: 33 ölüBağdat'ta bombalı saldırı: 33 ölüIrak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
İşte elektrik kesintilerinin nedeni!İşte elektrik kesintilerinin nedeni!Günlerdir devam eden elektrik kesintisi nedenini Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) açıkladı.
IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!IŞİD'in Kasım ayında İstanbul Boğazı, İstanbul Üniversitesi ve Efes Antik Kenti'ni hedef alan görseller kullandığı ortaya çıktı.
  • 2016 yılı ithalat ve ihracat rakamları açıklandı02 Ocak 2017 Pazartesi 11:39
  • Atkaracalar Belediye Başkanı AK Parti'den istifa etti02 Ocak 2017 Pazartesi 11:32
  • Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı02 Ocak 2017 Pazartesi 11:28
  • Havalimanı'nda canlı bomba paniği!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:08
  • Barbaros Türk halkına hakaretler yağdırdı02 Ocak 2017 Pazartesi 10:54
  • İran'da inanılmaz kaza!02 Ocak 2017 Pazartesi 10:40
  • Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi02 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • Kansız teröristten alçak paylaşım!02 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
  • İzmir'de 43 bin bina yıkılacak02 Ocak 2017 Pazartesi 10:03
  • Son üç saldırı da cumartesi yapıldı02 Ocak 2017 Pazartesi 09:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri