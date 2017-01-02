Alman kanalında yayınlanan bir bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan ile ilgili soru soruldu.
Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın ‘neyin ortak kurucusu' olduğu sorusu soruldu.
Her iki yarışmacıda PKK şıkkını seçerek soruyu doğru cevapladı.
02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Alman devlet televizyonunda skandal
Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
Alman kanalında yayınlanan bir bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan ile ilgili soru soruldu.
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Alman devlet televizyonunda skandalAlman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
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