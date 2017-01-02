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Patates üreticilerinin yüzü gülüyor

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Patates üreticilerinin yüzü gülüyor
Patates üreticilerinin yüzü, fiyatların son dönemde 3 kata yakın artması dolayısıyla gülüyor.
Patates üreticilerinin yüzü gülüyor Patates üreticilerinin yüzü gülüyor Patates üreticilerinin yüzü gülüyor

 

Patates üreticilerinin yüzü, fiyatların son dönemde 3 kata yakın artması dolayısıyla gülüyor.

Kasım ayında İzmir halinde 25 ila 60 kuruş arasında satılan patates aralıkta 30 kuruş ila 1 lira arasındaki fiyattan alıcı buldu. İstanbul halinde de 20 gün öncesine kadar 40 kuruştan başlayan fiyatlar ayın sonunda 1,20 ila 1,80 lira oldu. Patates, Ankara halinde ise 90 kuruş ila 1,40 lira arasında satıldı.

Fiyatların artması, patates üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Ödemiş'te 950 bin ton patates üretiliyor

Yaz ve kış dönemleri olmak iki ayrı sezonda ortalama 950 bin tonluk rekolteyle Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde üreticiler, kışlık patates hasadına başladı.

Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu dönemde topraktaki taze ürünün sadece ilçelerinde bulunduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu yıl iyi bir hasat dönemi geçiriyoruz. Fiyat anlamında geçen seneye göre baya iyi durumdayız çünkü geçen yıl çok zarar etmiştik. Bu sene müstahsilin eline kilogram başına 60-65 kuruş geçiyor. Geçen yıl çok düşüktü, 7-10 kuruş civarındaydı. Çoğu üreticinin patatesi tarlada kalmıştı ancak bu sene üretimde biraz eksiklik var. Ekim alanları azaldı, mahsul soğuktan etkilendi, rekolte ve verim düştü ama üretici bu sene mutlu, geçen seneki darbeden sonra bu sevindirdi, kayıpları telafi etti."

"Patates hak ettiği değeri buldu"

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er ise son dönemde patates fiyatlarında artış yaşandığını bunun da farklı nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Patates fiyatlarının geçen yıl çok düştüğünü ve üreticinin zarar ettiğini, ürünün tarlada 10 kuruşa satıldığını anlatan Er, çiftçinin bu yüzden patates ekili alanlarda alternatif ürünlere yöneldiğini kaydetti.

Son dönemde patateste ihracatın yapılmasının da fiyat artışında önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Er, "20 gün öncesine kadar İstanbul halinde 40 kuruş civarında satılan patates, bugün 1 lirayı geçti. Ortalama 1,25 civarında satılıyor. Patates hak ettiği değeri buldu. Geçmişte fiyatlar çok düşüktü, üretici çok zarar etti. Şu anda fiyatlar, üreticiyi koruma açısından ideal seviyede. Tüketiciyi de koruma adına fiyatlar bu seviyede kalmalı. Daha fazla yükselmesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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