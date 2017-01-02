02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.780 -0.46
  • Altın: 131,028 0.44
  • Dolar: 3,5379 0.53
  • Euro: 3,7100 -0.11

Bitcoin bin dolar sınırını aştı

»
Bitcoin bin dolar sınırını aştı
Bankasız ve devletsiz para birimi Bitcoin, 2016 yılı sonu itibariyle yeniden bin dolar sınırını aştı.
Bitcoin bin dolar sınırını aştı Bitcoin bin dolar sınırını aştı Bitcoin bin dolar sınırını aştı

 

Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, ABD'deki seçim sonuçları, Brexit ve Ortadoğu'daki gelişmelerin meydana getirdiği kaos ortamının siber para birimi Bitcoin'e olan talebi arttırdığını belirterek, "2010 yılında 1 dolarla bin Bitcoin alınabiliyordu, bugün ise 1 Bitcoin ile bin dolar alınabiliyor." dedi.

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi Bitcoin, son 3 yıldaki dalgalanmaların ardından 2016 yılı sonunda bin dolar sınırını aştı.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, Bitcoin'deki artış ve siber para biriminin seyrine ilişkin soruları yanıtladı.

Sadece internet ortamında, dijital formatta üretilebilen Bitcoin'in 2008 yılında ortaya çıktığını hatırlatan Polat, sanal para biriminde o günden bu güne kadar iniş çıkışlar görüldüğünü anımsattı. Bu iniş çıkışlara rağmen Bitcoin'in genelde istikrarlı bir artış trendine sahip olduğunu savunan Polat, "2010 yılında 1 dolarla bin Bitcoin alınabiliyordu, bugün ise 1 Bitcoin ile bin dolar alınabiliyor." diye konuştu.

Polat, Bitcoin'in geçen yıl sonu itibarıyla dolar bazında yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğine dikkati çekerek, siber paranın 2016'da yaptığı büyük geri dönüşle yeniden yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi.

"Küresel kaos Bitcoin'e yaradı"

Polat, "ABD'deki seçim sonuçları, Brexit ve Ortadoğu'daki gelişmelerin meydana getirdiği kaos ortamı Bitcoin'e olan talebi daha da arttırdı. Önümüzdeki dönemde eğer küresel kaos daha da artarsa, para biriminin çok daha fazla talep görmesi de kaçınılmaz olacak. Yani son dönemdeki küresel kaos, Bitcoin'e yaradı." diye konuştu.

"Bilgisi olmayan Bitcoin'den uzak durmalı"

Sanal parada 2016 yılı sonunda gerçekleşen hızlı yükselişin 2017 yılında da devam edeceğinin tahmin edildiğini belirten Polat, bu tabloya rağmen siber dünyanın ve siber para birimlerinin dinamiklerine ilişkin bilgi sahibi olmayanların Bitcoin'den uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bitcoin bin dolar sınırını aştıBitcoin bin dolar sınırını aştıBankasız ve devletsiz para birimi Bitcoin, 2016 yılı sonu itibariyle yeniden bin dolar sınırını aştı.
Patates üreticilerinin yüzü gülüyorPatates üreticilerinin yüzü gülüyorPatates üreticilerinin yüzü, fiyatların son dönemde 3 kata yakın artması dolayısıyla gülüyor.
Eskihisar-Topçular Araba vapuru ücretlerine indirim geldiEskihisar-Topçular Araba vapuru ücretlerine indirim geldiOsmangazi Köprüsü’ndeki yüzde 20’lik indirimin ardından İDO da Eskihisar-Topçular Araba vapuru ücretlerine yüzde 25 indirim yaptı.
SGK'nin büyük zammına büyük tepkiSGK'nin büyük zammına büyük tepkiMuayene katkı paylarına yapılan %20 ila 60 oranında zamma tepki gösterildi.
Zam bu sefer de otogazı vurdu!Zam bu sefer de otogazı vurdu!Benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni yılın ilk günlerinde bu defa otogaza zam geliyor.
Dolar yeni yıla hızlı girdiDolar yeni yıla hızlı girdiDolar, TL karşısında terör saldırısının ardından yükselişe geçti.
  • Asgari ücretle tüm hesaplar değişti!02 Ocak 2017 Pazartesi 08:53
  • Elektrik faturanız 82 liradan fazlaysa...01 Ocak 2017 Pazar 19:08
  • Ayakta muayene ücretlerine zam geldi01 Ocak 2017 Pazar 09:47
  • 2017 için kritik dolar/TL tahmini31 Aralık 2016 Cumartesi 20:02
  • Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu31 Aralık 2016 Cumartesi 12:30
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi BES 1 Ocak'ta başlıyor31 Aralık 2016 Cumartesi 09:08
  • Başbakan Yıldırım 4 projeyi onayladı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:50
  • Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:27
  • Ünlü milyarderden Türkiye'ye dev yatırım30 Aralık 2016 Cuma 14:50
  • Başbakan'dan emeklilere promosyon müjdesi30 Aralık 2016 Cuma 14:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri