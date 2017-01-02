OSB'lerde elektrik krizi büyüyor

Birçok organize sanayi bölgesinde üretimin durmasına neden olan elektrik kesintisi,bugün de olmayacağını öğrenen şirketlerin çalışanlarını evlerine geri göndermesine neden oldu.

İstanbul ve çevresinde geçtiğimiz hafta başlayan elektrik kesintileri bugün de devam ediyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve fırtına nedeni ile zarar gören enerji hatları henüz tam olarak onarılamadı. Hatlardaki iletimin tam olarak sağlanamaması nedeniyle elektrik kesintileri sürüyor. Elektrik olmadığı için birçok fabrikada üretim durdu. Özellikle organize sanayi bölgelerinde (OSB) kriz büyüyor. Elektriğin tüm gün gelmeyeceğini öğrenen birçok şirketin sabah işe gelen personeli evlerine geri gönderdiği belirtiliyor.

İstanbul İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Gülbahar, cuma gününden bu yana elektrik verilmediğini, durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Sadece İkitelli OSB'de 30 binden fazla işletme ve 300 bine yakın çalışan bulunduğunun altını çizen Gülbahar, "Elektrik kesintisi devam ediyor. Dün kısa bir ara elektrik verdiler ama zaten tatil günüydü ve bir anlamı olmadı. Arızaların halen giderilmediği bilgisini alıyoruz. Şu anda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), demir-çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve OSB'lere elektrik vermiyor. Türkiye'de OSB'lerin yüzde 90'ında elektrik yok. Elektrik olmadığı için bilgisayarlarımızı bile açamıyoruz. PTT, noter, kargo şirketleri gibi hizmet sektörüne ait şirketler bile hizmet veremiyor" dedi.

DÜNYA'ya konuşan Gebze Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri de benzer şekilde cuma gününden bu yana elektriğin olmadığını, tüm gün gelmeyeceğini söylediler. TEİAŞ ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirten yetkililer, "TEİAŞ, ulusal kaynaklı bir sorun yaşandığı için bize elektrik veremediğini söyledi" dediler. Yetkililer, civar OSB'lerde de elektrik bulunmadığını aktardılar.

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde de benzer bir durum yaşanıyor. Son durumu öğrenmek için aradığımız OSB yetkilileri, elektrik olmadığını ve ne zaman geleceği ile ilgili net bir bilginin bulunmadığı belirttiler.

Sedaş: Elektrik kesintilerinin nedeni buz yükü

TEİAŞ ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Kocaeli'de yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

SEDAŞ, eksi 4 derecenin altında yağan sulu karın elektrik hatlarının etrafını sardığını buz yükünün yüzlerce kiloya ulaştığını ve hatların kopmasına, izolatörlerin kırılmasına, direklerin yıkılmasına neden olduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde; "SEDAŞ, Kocaeli'de karın elektrik şebekesinde oluşturduğu hasarın kaldırılması için zorlu kış ve doğa koşulları altında çalışmalarını sürdürüyor. Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesine yönelik yapılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ederken, kar fırtınası ile birleşen, buz yükünün şebekeye verdiği hasarların giderilmesi ve enerjinin sürekliliğini sağlamak için İzmit'in çevre köylerinde gece gündüz çalışma yapılıyor. SEDAŞ, 105 ekip ve 212 personelle çalışmalarını sürdürüyor."

TEİAŞ hatları onarıyor

Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan sorunların ara vermeksizin giderilmeye çalışıldığı, TEİAŞ'ın İstanbul'u ve Gebze OSB'leri besleyen 7 yüksek gerilim hattının birinin devreye alındığı, ikinci hattaki arızanın giderildiği, üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşamanın kaydedilmiş olacağı ifade edildi.

TEİAŞ'ın çeşitli illerden Kocaeli'ne sevk ettiği 200'e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nce destek verildiği, dün yaşanan bir kazada ise TEİAŞ'ın 3 çalışanının yaralandığı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin taburcu edildiği, 2 işçinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık'tan açıklama

DÜNYA Ankara- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik bakanlık 4 grup halinde toplam 164 kişi çalışmalarına devam ediliyor.

Bakanlık, hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edildiği bilgisini verdi. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatıldığı öğrenilirken, düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulduğu vurgulandı. Bakanlık birimlerinin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın koordineli bir inceleme başlattığı bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz’dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık, Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, “Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi. Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Bursa, elektrik kesintilerinden etkilenmedi

Esra Özarfat - Bursa İstanbul Anadolu yakası ile özellikle Kocaeli, Gebze, Çayırova gibi sanayinin yoğun olduğu yerlerde yaşanan elektrik kesintisi sanayi kenti Bursa’yı etkilemedi. 30 Aralık’tan bu yana kentin çeşitli yerlerinde elektrik dalgalanmaları yaşanırken, üretime yansıyan, büyük çaplı bir sıkıntı göze çarpmadı.

Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, kentin doğusunda 31 Aralık gece 03:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi yaşandığını ancak OSB bünyesindeki santral sayesinde herhangi bir etkilenme olmadığını söyledi.

Aydın; “Siber saldırı inandırıcı gelmiyor. Konu biraz doğalgaz santrallerine bağlı. Sıkıntı kesinlikle doğalgaza endeksli santrallerin çalışmaması. Biz OSB olarak etkilenmiyoruz” dedi. Nilüfer OSB, Demirtaş OSB, Bursa OSB, Kayapa Islah OSB, Kestel gibi kentin diğer sanayi bölgelerinde voltaj düşüklükleri, dalgalanmalar yaşandı. Kayapa’da dalgalanmalardan dolayı hassas makinelerle çalışan fabrikalarda kısa süreli üretim etkilenmelerinin yaşandığı kaydedildi. Öte yandan Bursa OSB başta olmak üzere pek çok yere elektrik enerjisi temin eden BOSEN’den yapılan açıklamada; “Buradaki yük dengeleri için BOSEN olarak doğalgaz kısıntısı döneminde talimatlarla çalışarak bölge yükünü koruduk. O nedenle bölgemizde sorun yaşanmadı” denildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) da kendilerine ulaşan herhangi bir kesinti talimatı olmadığını, kış şartlarından kaynaklı olası kesintiler için her kış yaptıkları gibi sahadaki etkinliklerini artıracak önlemler aldıklarını ifade etti.



dünya