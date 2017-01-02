02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.780 -0.46
  • Altın: 131,028 0.44
  • Dolar: 3,5379 0.53
  • Euro: 3,7100 -0.11

Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu

»
Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu
Murtaza Demir adlı sözde Alevi STK temsilcisi ve odatv yazarı, İstanbul'daki gece kulübüne yönelik saldırıyı bahane ederek, yılbaşı kutlayanları hedef gösterdiği zırvasıyla Diyanet Başkanı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu.
Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu

Sözde Alevi STK temsilcisi Murtaza Demir, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yılbaşından önce Diyanet’in Cuma hutbesine dilekçesinde yer veren Murtaza Demir, “yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Demir, Mehmet Görmez hakkında, “Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübünde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak” suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Başkanı Murtaza Demir’in suç duyurusu şöyle:

“ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ : Murtaza DEMİR

Adres :

ŞÜPHELİ : DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ VE HUTBELERDEN SORUMLU TÜM KİŞİLER

SUÇ: Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübünde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak.

AÇIKLAMA:

1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’un ünlü eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina Gece Kulübünde yeni yıl kutlamaları yapıldığı sırada, gece 01.30 silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 69 yurttaşımız ise yaralanmıştır.

Bu silahlı saldırıların öncesinde Cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanlığı; “Aziz Kardeşlerim! Her yılın sonu, yeni bir yılın başlangıcıdır aslında. Öyleyse bu yeni başlangıcı vesile kılarak hadiste dile getirilen soruları kendimize yeniden soralım. Unutmayalım ki; ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür.” diyerek yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir.

Yasalarımızda "laik" olarak tanımlanan Devletin bir kurumunun laiklik karşıtı açıklama yapması;

1- Anayasamızın ll. Maddesinde yer alan "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti" ilkesine,

2- 24. Maddesinde yer alan Din ve Vicdan Hürriyeti ilkesine,

3- 136. Maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluğu; “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, başta Başkan Mehmet Görmez ve diğer sorumlular olmak üzere, 30.12.2016 tarihinde camilerde milyonlarca vatandaşa ulaştırılan ve yukarıda özetlenen "hutbesi" ile anayasal sınırlarını ve kuruluş amacını çiğnemiş, yasa dışı kurum hüviyetine bürünmüş, Şeriat Devleti özlemcilerini cesaretlendirerek suç işlemeye teşvik etmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli ve şüpheliler hakkında soruşturma açılarak yargılanmalarını anayasayı ihlal ve halkı suç işlemeye tahrikten cezalandırılmalarını saygıyla arz ve talep ederim. 02.01.2017

ŞİKAYETÇİ: Murtaza DEMİR

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Başkanı”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Odatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulunduOdatv yazarı Görmez hakkında suç duyurusunda bulunduMurtaza Demir adlı sözde Alevi STK temsilcisi ve odatv yazarı, İstanbul'daki gece kulübüne yönelik saldırıyı bahane ederek, yılbaşı kutlayanları hedef gösterdiği zırvasıyla Diyanet Başkanı Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alman devlet televizyonunda skandalAlman devlet televizyonunda skandalAlman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan PKK ve DEAŞ açıklamasıYabancı teröristlerle mücadele kapsamında, son bir haftada, DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alınırken bunlardan 25'i cezaevine gönderildi.
Bağdat'ta bombalı saldırı: 33 ölüBağdat'ta bombalı saldırı: 33 ölüIrak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
İşte elektrik kesintilerinin nedeni!İşte elektrik kesintilerinin nedeni!Günlerdir devam eden elektrik kesintisi nedenini Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) açıkladı.
IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!IŞİD'in Türkiye'yi açık açık tehdit ettiği ortaya çıktı!IŞİD'in Kasım ayında İstanbul Boğazı, İstanbul Üniversitesi ve Efes Antik Kenti'ni hedef alan görseller kullandığı ortaya çıktı.
  • 2016 yılı ithalat ve ihracat rakamları açıklandı02 Ocak 2017 Pazartesi 11:39
  • Atkaracalar Belediye Başkanı AK Parti'den istifa etti02 Ocak 2017 Pazartesi 11:32
  • Reina saldırganının cebinden 500 TL çıktı02 Ocak 2017 Pazartesi 11:28
  • Havalimanı'nda canlı bomba paniği!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:08
  • Barbaros Türk halkına hakaretler yağdırdı02 Ocak 2017 Pazartesi 10:54
  • İran'da inanılmaz kaza!02 Ocak 2017 Pazartesi 10:40
  • Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi02 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • Kansız teröristten alçak paylaşım!02 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
  • İzmir'de 43 bin bina yıkılacak02 Ocak 2017 Pazartesi 10:03
  • Son üç saldırı da cumartesi yapıldı02 Ocak 2017 Pazartesi 09:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri