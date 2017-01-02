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Arjen Robben'den Real Madrid itirafı

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Arjen Robben'den Real Madrid itirafı
Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben, 2009 yılında Real Madrid'den ayrılarak kariyerinde geri adım attığını söyledi.
Arjen Robben'den Real Madrid itirafı Arjen Robben'den Real Madrid itirafı Arjen Robben'den Real Madrid itirafı

Robben, Fox Sports televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Real  Madrid'den ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirterek, "O dönem  kulübün gelir elde etmesi için takımdan gönderilebileceğim söylendi. Aslında  takımdan ayrılmak istemiyordum. Belki de en iyi sezon öncesi kampını geçirmiştim  ama yeterli forma şansı bulamamıştım ve bu kararı almak zorunda kaldım."  ifadelerini kullandı.

Alman ekibi Bayern Münih'e transferinde, dönemin teknik direktörü  Louis van Gaal'in de etkili olduğunu aktaran 32 yaşındaki Robben, "Real Madrid, o  dönem Florentino Perez'in başkanlığa dönmesiyle transfere büyük paralar harcadı.  Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema ve Xabi Alonso gibi oyuncular transfer  edildi. Bayern Münih, transfer olduğum yıl şu anki gibi Avrupa'nın elit kulüpleri  arasında değildi. Real Madrid'den ayrılmak, kariyerimde bir geri adım oldu."  değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde Groningen ve PSV, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real  Madrid forması giyen Robben, 2009'da 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında  Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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