Trabzonspor Ndiaye'yi istiyor

Bordo-mavililer, 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için teklif sundu. Başkent ekibi ile takas dahil her pazarlığı yapan yönetim, bu transfer için bütün şartlarını zorlayacak.Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her gün farklı bir isimle temasa geçen bordo-mavili yönetim, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Badou Ndiaye için resmi teklif yaptı. Önceki gün Ankara temsilcisinin kapısını çalan ve Ndiaye için çok cazip bir teklif sunan Trabzonspor kulübü, cevabı beklemeye başladı. Sezon başında da gündeme gelen ama alınamayan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartları zorlayacak olan bordo-mavili takım, Mehmet Ekici'nin ayrılma ihtimali karşısında bu bölgeyi güçlendirmekte kararlı.

OFANSTA ELİMİZ ÇOK GÜÇLENİR

Bu sezon Osmanlıspor forması ile 29 maça çıkan Ndiaye, 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, "Ndiaye'yi alırsak hücum organizasyonlarında elimiz gerçekten güçlenir. Bize önemli katkılar sunacağını söyleyebilirim" dediği öğrenilirken, tahmini bonservis bedeli 3 milyon 500 bin euro olan oyuncu için Ankara temsilcisinin daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor. Trabzonspor'un bu durumun ortaya çıkması durumunda içerisinde takasıda barından yeni bir teklif daha hazırlayacağı öğrenildi.

330 BİN EURO ÖDENMİŞTİ

Osmanlıspor'a 2 sezon önce Norveç'in Bodo Glimt takımından 330 bin euro'ya transfer olan Ndiaye, sonrasında çıktığı 62 maçın 58'ine ilk 11'de başlarken, 17 gol atıp 7 asist yaptı..

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