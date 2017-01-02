Türk futbolunun en önemli isimlerinden Mustafa Denizli, NTVSpor'da yayınlanan 90+ programında özel açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'da geçirdiği son dönemdeki eleştirilere cevap verdi
Galatasaray ile anlaştıktan sonra Atletico Madrid maçında takımın başında olmamasını son olarak Ünal Aysal'ın eleştirmesine cevap veren Denizli, sert açıklamalarda bulundu.
İşte Denizli'nin o çok konuşulacak açıklamaları;
"Ben Madrid'e gittiğim gün, Galatasaray ile kontrat imzalamamıştım. Ben hiçbir şekilde bir grubun karşısına yeni bir teknik adam olarak çıkamazdım, buna hakkım yoktu. Pazartesi görüşme olacak, salı günü uçağa bineceksin, çarşamba günü de takımı Atletico Madrid'e yeni hoca olarak çıkartacaksın. Yangından mal mı kaçırıyorsun? Orada çalışan insanların hiç mi birikimleri yok, hiç mi fikirleri yok. Orada Taffarel var. Orada o görevi yapan insanlar var. Onların o kadar birikimlerine, bir maç için set mi çekeceğim? Orada bana ve takıma kazandırılacak bir puan olamaz. Ama onların yanında oldum, birlikte oldum. Yoksa o kadar niye gideyim ben. Aynı gün gideceğim ve ben yeni hocanız olarak geldim diyeceğim, bu saçmalıktan başka bir şey değil"
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Mustafa Denizli suskunluğunu bozdu!
Türk futbolunun en önemli isimlerinden Mustafa Denizli, NTVSpor'da yayınlanan 90+ programında özel açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'da geçirdiği son dönemdeki eleştirilere cevap verdi
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