Babel’in ismini vermeden, bir oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ve ikincisinin de kesin olacağını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Transfer kolay değil. Oyuncu satmadan alamıyoruz. İkinci transferi kesin yapacağız. Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA’nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz” dedi.
‘ETO’O NASİPSE OLUR’
Samuel Eto’o ile ilgili konuşan Orman, “Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz” ifadesini kullandı. Vodafone Arena ile ilgili soruları da yanıtlayan Orman, “Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. ‘Burada final oynatalım’ dediler. ‘Para verecek misiniz?’ diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için ‘mümkün’ dediler” şeklinde konuştu.,
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Fikret Orman'dan taraftara transfer müjdesi!
Babel’in ismini vermeden, bir oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ve ikincisinin de kesin olacağını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Transfer kolay değil. Oyuncu satmadan alamıyoruz. İkinci transferi kesin yapacağız. Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA’nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz” dedi.
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