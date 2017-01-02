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Galatasaray'dan gençlik hamlesi!

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Galatasaray'dan gençlik hamlesi!
Sarı-kırmızılılar, gönderilen futbolcuların yanında transfer ettikleri isimlerin de “genç kategorisi”nde olması için çalışıyor.
Galatasaray'dan gençlik hamlesi! Galatasaray'dan gençlik hamlesi! Galatasaray'dan gençlik hamlesi!

Sarı-kırmızılılar, gönderilen futbolcuların yanında transfer ettikleri isimlerin de “genç kategorisi”nde olması için çalışıyor. Cim-Bom’a oldukça yakın olan Ahmet Çalık ile Kaan Ayhan 22 yaşında bulunuyor. PAOK’tan transferi düşünülen Garry Rodrigues de 26 yaşında yer alıyor.

Galatasaray’ın ara transfer dönemindeki stratejisi gençleştirme odaklı olacak. Takımın son dönemde yaş ortalamasının artmasından dolayı gençleştirme kararı alan yönetim, devre arasında alacağı isimlerin 26-27 yaş üzerinde olmamasına dikkat edecek.
 
Galatasaray’ın transferini bitirme noktasına geldiği Ahmet Çalık ile yine büyük mesafe kat ettiği Kaan Ayhan’ın yaşları 22... Ayrıca, PAOK’tan transferi düşünülen ama görüşmelerin devam ettiği Garry Rodrigues de 26 yaşında... As kadroda Bruma ve Carole dışında genç futbolcu kalmadığı için bu kararı alan sarı-kırmızılılar böylece yaş ortalamasını da düşürecek. 
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Son dönemde takımın yaş ortalamasının neredeyse 30’a yaklaştığını belirten yöneticiler, devre arasındaki gençlik hamlesiyle hem yaşlanma durumunu ortadan kaldıracaklarını hem de bu takviyelerle takıma dinamizm ve tempo kazandıracaklarını düşünüyor. Cim-Bom’un bu iki isim dışında gerçekleştireceği transferlerin de yine genç kategorisinde olacağı vurgulandı. Ancak Galatasaray’ın bu gençleştirme hamlesini yaparken UEFA’nın Finansal Fair Play için getirdiği 65 milyon euro ücret-maaş sınırlamasına sadık kalacağı ve kesinle aşmayacağı vurgulandı.

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