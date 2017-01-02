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Olay görüntü sonrası flaş açıklama

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Olay görüntü sonrası flaş açıklama
İstanbul Üniversitesi terör örgütü DAEŞ'in hedefinde iddiası sosyal medyada hızla yayılınca üniversitede açıklama yaptı.
Olay görüntü sonrası flaş açıklama Olay görüntü sonrası flaş açıklama Olay görüntü sonrası flaş açıklama

DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığını gösteren görseller sosyal medyada yayılınca üniversitede açıklama yapıldı.

DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığını gösteren ve Kasım ayında yayınlanan görselin sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine üniversite yönetiminden açıklama yapıldı.

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İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.

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