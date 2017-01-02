Reina'ya saldıran teröristin en net görüntüsü

Habertürk gazetesi Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin yeni fotoğrafına ulaştı. Fotoğrafta teröristin yüzü önceki fotoğraflara göre daha net bir şekilde görülüyor.
39 KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenlenmişti. İçeriye ateş ederek dalan terörist 39 kişiyi katletmişti. Terörist, saldırının ardından ise karışıklıktan yararlanarak olay yerinden kaçmıştı.
REUTERS: SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Bugün ise Reuters haber ajansı saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Olayın hemen ardından da ilk akla gelen örgüt DEAŞ olmuştu.
KORKUNÇ OTOPSİ RAPORU
Hain saldırıdan sonra bugün otopsi raporları da ortaya çıkmaya başladı. Otopsi raporlarına göre bazı kurbanlardan çıkan mermi bir başka kurbana girmiş. Ayrıca raporda kurbanların çok yakından isabet aldığı da ifade ediliyor.
TERÖRİSTİN YENİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Emniyet, saldırıdan sonra teröristle ilgili fotoğraf paylaşmıştı. Ancak o fotoğrafta teröristin yüzü net bir şekilde anlaşılamıyordu. Yine Habertürk gazetesinin bugün Emniyet kaynaklarından ulaştığı fotoğrafta ise teröristin yüzü daha net bir şekilde görülüyor.
TERÖRİST KIRGIZ OLABİLİR
Yetkililer fotoğraflardaki teröristin Türki Cumhuriyetlerden olduğu bilgisi üzerinde duruyor. Teröristin Kırgız olabileceği de belirtiliyor. Teröristi yakalamak için güvenlik güçleri yoğun mesai harcıyor.
İşte Reina'yı kana bulayan o terörist:
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Reina'ya saldıran teröristin en net görüntüsü
Habertürk gazetesi Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin yeni fotoğrafına ulaştı. Fotoğrafta teröristin yüzü önceki fotoğraflara göre daha net bir şekilde görülüyor.
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