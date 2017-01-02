02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 8°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 77.838 -0.39
  • Altın: 131,076 0.48
  • Dolar: 3,5396 0.58
  • Euro: 3,7059 -0.22

Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktü

»
Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktü
Yeni kimlik kartı başvurusu bugün Türkiye genelinde başladı. Fakat internetten randevu alımında ilk gün yoğunluğu yaşanıyor. ekimlikrandevu.nvi.gov.tr sitesi yoğunluktan çöktü.
Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktü Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktü Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktü

Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/” adresinde öğrenebilecek.

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, “Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir” denildi.

Ancak, sitede, sabah saatlerinde başlayan sıkıntının gün ortasında da devam ettiği anlaşıldı,

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık.Çipli kimlik için vatandaşların parmak izi alınıyor.Çipli kimlik için vatandaşların parmak izi alınıyor.

YENİ KİMLİK İÇİN NE GEREKİYOR?

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak.

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen 50’den fazla işletme, Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumuna başvurarak personeline eğitim aldırdı. Bazı kurumlar da çipli kimliklerle hizmet verebilecek altyapıları kullanmaya başladı.Vatandaşlar yoğunluktan dolayı siteye ulaşamazken tepkilerini sosyal meydadan dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen Haziran ayında batırılan AIRBUS A300 uçağının zorlu ve bir o kadar da keyifli yolculuğunu konu alan bir tanıtım videosu yayınlandı.
Son gün bugündü! O süre uzatıldı...Son gün bugündü! O süre uzatıldı...SGK, yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakların ilk taksit ödemelerini 9 Ocak'a kadar uzattı.
Bilgisayarları hedef aldı!Bilgisayarları hedef aldı!ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trum'ın yeni hedefi bilgisayarlar oldu.
Kardak krizi sürüyor!Kardak krizi sürüyor!Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan gerginlik yeni yılda da devam etti.
Adana'da sonik patlama iddiası!Adana'da sonik patlama iddiası!Ceyhan'da uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi.
Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktüKimlik kartları için başvuru başladı, site çöktüYeni kimlik kartı başvurusu bugün Türkiye genelinde başladı. Fakat internetten randevu alımında ilk gün yoğunluğu yaşanıyor. ekimlikrandevu.nvi.gov.tr sitesi yoğunluktan çöktü.
  • Reina saldırganı ihbarı! Polis alarma geçti02 Ocak 2017 Pazartesi 17:25
  • Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor02 Ocak 2017 Pazartesi 17:23
  • Kilis'te askeri araç devrildi: Yaralılar var!02 Ocak 2017 Pazartesi 17:19
  • Ölümle ilgili ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler02 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
  • Akrabasının evine el bombası atıp öldürdü!02 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
  • İran'dan Suriye açıklaması02 Ocak 2017 Pazartesi 16:17
  • Reina'ya saldıran teröristin en net görüntüsü02 Ocak 2017 Pazartesi 16:02
  • TSK personel sayısını açıkladı02 Ocak 2017 Pazartesi 16:00
  • Somali'de büyük patlama!02 Ocak 2017 Pazartesi 15:30
  • Olay görüntü sonrası flaş açıklama02 Ocak 2017 Pazartesi 15:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri