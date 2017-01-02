Adana'da sonik patlama iddiası!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.
SES HIZINI AŞTI
Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut Mahallerindeki vatandaşlar, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyduklarını belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Yağışın devam ettiği ilçede sesin gök gürültüsü de olabileceği veya savaş uçaklarının ses hızını aşmasıyla gerçekleşen patlama sesi olabileceği iddia edilirken; jandarma ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, arama başlattı.