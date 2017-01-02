Uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında ayrılan parçaları 5 tırla 580 kilometre yol yaparak Kuşadası’na getirildi. Burada dev vinçle yapılan bir aylık montajın ardından uçak dev balonla yüzdürülerek batırılacak mevkiye getirildi ve sulara gömüldü. AIRBUS’ın batırılma öyküsü dünya basınında da yer aldı.
02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
- Hindistan füze denedi!Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!Son gün bugündü! O süre uzatıldı...Bilgisayarları hedef aldı!Kardak krizi sürüyor!Adana'da sonik patlama iddiası!Kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktüReina saldırganı ihbarı! Polis alarma geçtiBarbaros Şansal sınır dışı ediliyorKilis'te askeri araç devrildi: Yaralılar var!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
İmsak 06:49 Güneş 08:22 Öğle 13:15 İkindi 15:33 Akşam 17:55 Yatsı 19:21
- 8°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -7°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 2°C Amasya
- -7°C Ankara
- 10°C Antalya
- 4°C Artvin
- 8°C Aydın
- -3°C Balıkesir
- BIST: 77.838 -0.39
- Altın: 131,076 0.48
- Dolar: 3,5396 0.58
- Euro: 3,7059 -0.22
Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen Haziran ayında batırılan AIRBUS A300 uçağının zorlu ve bir o kadar da keyifli yolculuğunu konu alan bir tanıtım videosu yayınlandı.
Son gün bugündü! O süre uzatıldı...SGK, yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakların ilk taksit ödemelerini 9 Ocak'a kadar uzattı.
Bilgisayarları hedef aldı!ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trum'ın yeni hedefi bilgisayarlar oldu.
Kardak krizi sürüyor!Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan gerginlik yeni yılda da devam etti.
Adana'da sonik patlama iddiası!Ceyhan'da uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Oktay Kaynarca'dan teröre anlamlı tepki!
- Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!
- Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerine kötü haber
- Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu
- Emrah Harekete geçti! Şimdi de..
- Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti
- 'Kocam 2 bin 700 kadınla mesajlaşıyor'
- 900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü
- Sosyal medya onları konuşuyor!
- Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu
- Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!
- Emrah serveti reddetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.