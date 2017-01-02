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F.Bahçe ve Trabzon anlaştı!

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F.Bahçe ve Trabzon anlaştı!
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya vardı. İki takım şike süreci sonrası ilk kez transferde masadan anlaşmayla ayrıldı.
F.Bahçe ve Trabzon anlaştı! F.Bahçe ve Trabzon anlaştı! F.Bahçe ve Trabzon anlaştı!

Mehmet Ekici ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, resmi imza için takasta kullanacakları Aatıf'ın ikna olmasını bekliyor. 

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile söz kestiği ve Trabzonspor Kulübü ile bağlarını tamamen kopardığı öğrenilirken, taraflardan gelecek anlaşma haberini beklediği ortaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Aatıf transferinde ısrarcı olduğu ve başka bir oyuncu takasına kesinlikle karşı olduğu öğrenildi. Aatıf'ın Trabzon'a gitmek için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Sarı Lacivertli yönetimin sözleşmesinin bitimine altı ay kalan Mehmet konusunda rahat ve bu transferi bitireceklerine inançlarının tam olduğu bildirildi.

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