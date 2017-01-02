Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç gibi başarılı isimlerin üstlelendiği televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul bir kez daha zirveye yerleşti.
Dizi öncesi yayınlanan özeti ile reytinglerde ikinci sırada yer alan dizi, 28 Aralık akşamı yayınlanan bölümü ile, totalde 12.62 reytingle birinci oldu.
AB kategorisinde 17.46, ABC kategorisinde 17.17 reyting alan dizi zirveyi bir kez daha kimseye bırakmadı.
Sosyal medyanın da en fazla konuşulanları arasında, #Fetihİçin etiketi ile zirvede yer alan Diriliş Ertuğrul, 35.72 paylaşım ile geceye damga vurdu.
YILIN İLK HAFTASI YAYINLANMAYACAK
Diriliş Ertuğrul ekibi, yılın ilk haftası dizinin yayınlanmaması kararı almışlardı. Diriliş Ertuğrul, 11 Ocak Çarşamba günü izleyicileri ile buluşacak...
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Diriliş'ten zirveye ambargo!
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç gibi başarılı isimlerin üstlelendiği televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul bir kez daha zirveye yerleşti.
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