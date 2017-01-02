Diriliş'ten zirveye ambargo!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç gibi başarılı isimlerin üstlelendiği televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul bir kez daha zirveye yerleşti.



Dizi öncesi yayınlanan özeti ile reytinglerde ikinci sırada yer alan dizi, 28 Aralık akşamı yayınlanan bölümü ile, totalde 12.62 reytingle birinci oldu.



AB kategorisinde 17.46, ABC kategorisinde 17.17 reyting alan dizi zirveyi bir kez daha kimseye bırakmadı.



Sosyal medyanın da en fazla konuşulanları arasında, #Fetihİçin etiketi ile zirvede yer alan Diriliş Ertuğrul, 35.72 paylaşım ile geceye damga vurdu.



YILIN İLK HAFTASI YAYINLANMAYACAK



Diriliş Ertuğrul ekibi, yılın ilk haftası dizinin yayınlanmaması kararı almışlardı. Diriliş Ertuğrul, 11 Ocak Çarşamba günü izleyicileri ile buluşacak...