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DEAŞ'ı Afgan kadınları vuracak

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Afganistan kuzeyinde bulunan Cevzican kentinde 50 kadın terör örgütü DEAŞ'e karşı seferber oldu.
DEAŞ'ı Afgan kadınları vuracak
DEAŞ'ı Afgan kadınları vuracak DEAŞ'ı Afgan kadınları vuracak DEAŞ'ı Afgan kadınları vuracak

Afganistan’da yaklaşık 2 hafta önce terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 25 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede yaşayan kadınlar seferber oldu. Ülkenin kuzeyinde bulunan Cevzican vilayetinin Şibirgan kentine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Darzab ilçesinin Garmcar köyünde onlarca erkeğin yanı sıra kadınlar da DEAŞ’a karşı silahlandı. Bölgede güvenlik güçlerinin bulunmamasıyla savunmasız kalan kadınlar devletten mühimmat ve silah desteği bekliyor.

Seferber olan kadınların grup lideri Gül Şehr, İHA'ya yaptığı açıklamada “Her şeyimi aldılar, ben ve sadece eşim kaldık. Başka hiçbir şey kalmadı. Namusumuzu ve hükümetimizi savunmak için seferber olduk. Son kan damlamıza kadar savaşacağız. Evlatlarımız katliamsa öldü, biz de dağa çıktık”' diye konuştu.

Silahlı mücadelelerinde mağdur kalmak istemeyen ve hükümete seslenen Ay Gül ise “DEAŞ, bizden 25 kişiyi öldürdü. Biz de silah aldık ve DEAŞ'e karşı savacağız. Devletten mühimmat talep ediyoruz”' dedi. Bir diğer grup üyesi Aynur ise “Erkeklerimiz de bizi destekliyor ve seferber oldular. Biz de onları yalnız bırakmayıp DEAŞ'e karşı çatışacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı artık. Zaten başka bir seçenek de kalmadı. Çatışarak ölürsek daha iyi çünkü zaten ölmek var” ifadelerini kullandı.
Daha önce de ülkenin doğusu Nangarhar kentinin Paçiragam ilçesinde onlarca sivil vatandaş DEAŞ’e karşı seferber olmuştu.

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