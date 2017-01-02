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Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'le ilgili yaptığı açıklamada 'gerektiği kadar devam edecek' dedi.
Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması
Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'le ilgili bir soruya cevap verdi.

Kurtulmuş OHAL'in gerektiği kadar süreceğini belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

OHAL bildiğiniz gibi laf olsun diye çıkartılmış bir karar değildir. İhtiyaca göre çıkartıldı. OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah kalksın. Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Milletin bekası, normal zamanda yapamayacağımız bize güç veren bir mekanizme olduğu için OHAL'in bize vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki Kurul'a gelir, bu hafta gelmedi.

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