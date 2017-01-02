02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 7°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -13°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.754 -0.49
  • Altın: 131,206 0.58
  • Dolar: 3,5419 0.65
  • Euro: 3,7089 -0.14

Rus doktor Alanya'da müslüman oldu

»
Rus doktor Alanya'da müslüman oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus Marina Seppa Yeni Cami'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Rus doktor Alanya'da müslüman oldu Rus doktor Alanya'da müslüman oldu Rus doktor Alanya'da müslüman oldu

Alanya Yeni Cami İmamı Derya İnce'ye müracaat eden doktor Marina Seppa (30) düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Adını "Elif" olarak değiştiren Seppa, tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamiyet'i seçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

İslamiyet'i seçme fikrinin kendisinde 10 yıldır olduğunu ifade eden Seppa, "İslamiyet ile güzellikleri gördüm, ayrımcılık olmayan halleri gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dininin bana daha yakın olduğunu düşündüm ve tercih ettim." dedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

İslam dünyasında yaşananları ve terör konusuna da değinen Seppa, bir yıl sonra her şeyin çok güzel olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.Yeni Cami İmamı Derya İnce, törenin ardından Seppa'ya Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rus doktor Alanya'da müslüman olduRus doktor Alanya'da müslüman olduAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus Marina Seppa Yeni Cami'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Seyir halindeki araç alev aldıSeyir halindeki araç alev aldıElazığ’da seyir halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kuraklık Muğla’da yaşamı durdurduKuraklık Muğla’da yaşamı durdurduMuğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlü kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, vatandaşları ‘Mannequin Challenge’ yapmaya ve “#kuraklığadikkatçekiyoruz” hashtagi ile farkındalık kampanyasına destek vermeye davet etti.
Otopark değil savaş alanı!Otopark değil savaş alanı!Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksicilerin alanına park eden kişiler ile taksici esnafı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, 5 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonuna yansıdı.
Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktıHırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktıHatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtınadan dolayı elektriklerin kesilmesini fırsat bilip trafonun kablolarını çalan hırsızlar, bir mahalleyi 5 gündür elektriksiz bıraktı.
Ev parasını dolandırıcılara kaptırdılarEv parasını dolandırıcılara kaptırdılarFatih'te işçi emeklisi Durmuş ile eşi Şerife Sarıahmet, ev almak için biriktirdiği parayı ve ziynet eşyaları, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.
  • Bursa'da feci olay!21 Aralık 2016 Çarşamba 23:49
  • Konya'da uçuşlar iptal21 Aralık 2016 Çarşamba 23:48
  • Beyoğlu'nda yangın!19 Aralık 2016 Pazartesi 05:39
  • Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü19 Aralık 2016 Pazartesi 01:05
  • İstanbul’da kar yağışıyla birlikte trafik durma noktasına geldi16 Aralık 2016 Cuma 22:55
  • Şizofreni hastası intihar etti14 Aralık 2016 Çarşamba 23:51
  • Tunceli'de yeni bir kurbağa alt türü tespit edildi13 Aralık 2016 Salı 23:12
  • Ankara’da feci kaza10 Aralık 2016 Cumartesi 22:07
  • Sakarya’da hastane karantinaya alındı05 Aralık 2016 Pazartesi 23:46
  • Esenler esnafı, bütün dövizlerini bozdurdu05 Aralık 2016 Pazartesi 22:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri