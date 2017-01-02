Rus doktor Alanya'da müslüman oldu

Alanya Yeni Cami İmamı Derya İnce'ye müracaat eden doktor Marina Seppa (30) düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Adını "Elif" olarak değiştiren Seppa, tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamiyet'i seçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

İslamiyet'i seçme fikrinin kendisinde 10 yıldır olduğunu ifade eden Seppa, "İslamiyet ile güzellikleri gördüm, ayrımcılık olmayan halleri gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dininin bana daha yakın olduğunu düşündüm ve tercih ettim." dedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

İslam dünyasında yaşananları ve terör konusuna da değinen Seppa, bir yıl sonra her şeyin çok güzel olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.Yeni Cami İmamı Derya İnce, törenin ardından Seppa'ya Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.