02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 7°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -13°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.754 -0.49
  • Altın: 131,206 0.58
  • Dolar: 3,5419 0.65
  • Euro: 3,7089 -0.14

Her şey bu fotoğrafla başlamıştı! 15 yıl hapis

»
Her şey bu fotoğrafla başlamıştı! 15 yıl hapis
Gülen'in 'diş doktoru' olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan hakkında 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı
Her şey bu fotoğrafla başlamıştı! 15 yıl hapis Her şey bu fotoğrafla başlamıştı! 15 yıl hapis Her şey bu fotoğrafla başlamıştı! 15 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah  Gülen'in "diş doktoru" olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı  doktor Esma Kuriş Baştan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin  ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, örgüt elebaşı Fetullah  Gülen'in ''diş doktoru'' olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı  doktor Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in diş  doktoru olduğu belirlenen Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş  Baştan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali İlker  Baştan'ın, İstanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet Diş Kliniği'nin sahibi  olduğu, eşi ve ortağı Esma Kuriş Baştan'ın da burada doktor olarak çalıştığı yer  aldı.

Kliniğin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanıldığı öne  sürülen iddianamede, şüpheli Ali İlker Baştan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in  diş doktoru olduğu ve sürekli Amerika'ya gittiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında her iki şüphelinin de tutuklandığı belirtilen  iddianamede, şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşmanın 16  Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar veren heyet,  şüpheli Esma Kuriş Baştan'ın da tahliyesine hükmetti.

OPERASYON BU FOTOĞRAFLA BAŞLAMIŞTI

FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan NBA oyuncusu Enes  Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal  Kara ile çekildiği fotoğrafı geçen yıl Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının  ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara,  Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait  olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki  Özel Vizyonnet Ağız ve Diş Kliniği'nin balkonunda çekildiğini tespit etmesi  üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş  Baştan gözaltına almıştı. Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve  Ali İlker Baştan'ın Gülen'in diş doktoru olduğu iddia edilerek, her iki şüpheli  de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ByLock kullanan 11 kişi tutuklandıByLock kullanan 11 kişi tutuklandıBalıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişi tutuklandı.
197 asker hakkında takipsizlik kararı verildi197 asker hakkında takipsizlik kararı verildi15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Malatya’da 2. Ordu Komutanlığında görev yapan ve gözaltına alınan 197 asker hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu Havalimanı'ndaki saldırıyı kınadıDışişleri Bakanlığı, Mogadişu Havalimanı'ndaki saldırıyı kınadıDışişleri Bakanlığı, Somali’de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.
Barbaros Şansal’la yolcular arasında gerginlik yaşandıBarbaros Şansal’la yolcular arasında gerginlik yaşandıKKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.
Hapishanede isyan: 50 ölüHapishanede isyan: 50 ölüBrezilya’nın Manaus kentindeki bir hapishanede çıkan kanlı isyanda en az 50 kişi öldü
Özel harekattan Ortaköy operasyonuÖzel harekattan Ortaköy operasyonuOrtaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenliyor.
  • Her şey bu fotoğrafla başlamıştı! 15 yıl hapis02 Ocak 2017 Pazartesi 22:03
  • Başbakanlık'tan terör propagandası açıklaması02 Ocak 2017 Pazartesi 22:01
  • Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor02 Ocak 2017 Pazartesi 21:54
  • Yeni KHK'lar geliyor!02 Ocak 2017 Pazartesi 21:51
  • Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması02 Ocak 2017 Pazartesi 20:00
  • Diriliş'ten zirveye ambargo!02 Ocak 2017 Pazartesi 18:06
  • Reina saldırı sonrası ilk kez görüntülendi02 Ocak 2017 Pazartesi 18:05
  • Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!02 Ocak 2017 Pazartesi 17:37
  • Son gün bugündü! O süre uzatıldı...02 Ocak 2017 Pazartesi 17:36
  • Bilgisayarları hedef aldı!02 Ocak 2017 Pazartesi 17:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri