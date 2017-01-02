02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
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Otogaza zam geldi

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Otogaza zam geldi
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın litre fiyatına 14 kuruş zam geldiğini belirtti.
Otogaza zam geldi Otogaza zam geldi Otogaza zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş zam getirileceğini duyurdu. Zamdan sonra otogazın litre fiyatı İstanbul'da 2,79 liradan 2,93 liraya, Ankara'da 2,82 liradan 2,96 liraya, İzmir'de 2,78 liradan 2,92 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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