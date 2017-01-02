Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.S’nin sabah “Her şey bitti, buraya kadarmış. Seni bir daha görmek istemiyorum” sözleri üzerine bunalıma girdi. Daha sonra A.S.’nin çalıştığı fırına giden A.K., pet şişeyle aldığı benzini iş yerinde kafasından aşağıya döküp kendini yaktı. Bir anda alev alan A.K., iş yerinde bulunanlar tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Elinde ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan A.K., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı
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