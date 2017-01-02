02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 7°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -11°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -16°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.754 -0.49
  • Altın: 131,210 0.58
  • Dolar: 3,5419 0.65
  • Euro: 3,7089 -0.14

Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı

»
Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı
Antalya’da kendisini terk eden kız arkadaşının iş yerine gelerek üzerine benzin döküp kendini yakan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.S’nin sabah “Her şey bitti, buraya kadarmış. Seni bir daha görmek istemiyorum” sözleri üzerine bunalıma girdi. Daha sonra A.S.’nin çalıştığı fırına giden A.K., pet şişeyle aldığı benzini iş yerinde kafasından aşağıya döküp kendini yaktı. Bir anda alev alan A.K., iş yerinde bulunanlar tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Elinde ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan A.K., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kız arkadaşı terk edince kendini yaktıKız arkadaşı terk edince kendini yaktıAntalya’da kendisini terk eden kız arkadaşının iş yerine gelerek üzerine benzin döküp kendini yakan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Rus doktor Alanya'da müslüman olduRus doktor Alanya'da müslüman olduAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus Marina Seppa Yeni Cami'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Seyir halindeki araç alev aldıSeyir halindeki araç alev aldıElazığ’da seyir halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kuraklık Muğla’da yaşamı durdurduKuraklık Muğla’da yaşamı durdurduMuğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlü kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, vatandaşları ‘Mannequin Challenge’ yapmaya ve “#kuraklığadikkatçekiyoruz” hashtagi ile farkındalık kampanyasına destek vermeye davet etti.
Otopark değil savaş alanı!Otopark değil savaş alanı!Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksicilerin alanına park eden kişiler ile taksici esnafı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, 5 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonuna yansıdı.
Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktıHırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktıHatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtınadan dolayı elektriklerin kesilmesini fırsat bilip trafonun kablolarını çalan hırsızlar, bir mahalleyi 5 gündür elektriksiz bıraktı.
  • Ev parasını dolandırıcılara kaptırdılar23 Aralık 2016 Cuma 22:29
  • Bursa'da feci olay!21 Aralık 2016 Çarşamba 23:49
  • Konya'da uçuşlar iptal21 Aralık 2016 Çarşamba 23:48
  • Beyoğlu'nda yangın!19 Aralık 2016 Pazartesi 05:39
  • Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü19 Aralık 2016 Pazartesi 01:05
  • İstanbul’da kar yağışıyla birlikte trafik durma noktasına geldi16 Aralık 2016 Cuma 22:55
  • Şizofreni hastası intihar etti14 Aralık 2016 Çarşamba 23:51
  • Tunceli'de yeni bir kurbağa alt türü tespit edildi13 Aralık 2016 Salı 23:12
  • Ankara’da feci kaza10 Aralık 2016 Cumartesi 22:07
  • Sakarya’da hastane karantinaya alındı05 Aralık 2016 Pazartesi 23:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri