TSK'dan yapılan açıklamada, “TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda, gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı v.b. bir kısım haberler gündemi işgal etmişti. Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir” denildi.
02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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İşte o iddiaları yalanlayan kareler
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerin lojistik sıkıntıları olduğu haberlerini yalanladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, “TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda, gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı v.b. bir kısım haberler gündemi işgal etmişti. Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir” denildi.
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