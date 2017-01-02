Konuyla ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleri ile 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli’nden bugüne kadar 15 TL olarak uygulanan geçiş ücretleri tekrar belirlenmiştir. Tünelden geçiş ücretleri, 3 Ocak 2017 tarihi (Yarın) saat 07.00 itibariyle otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ücretler 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacaktır.”
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıklandı
Konuyla ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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