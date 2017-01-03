03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Rus üssünde görevli subay otelde ölü bulundu

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Rus Ria ajansının haberine göre, Ermenistan'da görev yapan Rus subay Viktor Emelyanov kaldığı otelde ölü bulundu
Rus üssünde görevli subay otelde ölü bulundu
Rus üssünde görevli subay otelde ölü bulundu Rus üssünde görevli subay otelde ölü bulundu Rus üssünde görevli subay otelde ölü bulundu

Ermenistan'daki Rus askeri üssünde görevli bir binbaşı, Erivan'da otel odasında ölü bulundu.

Rus RİA ajansının haberine göre, Viktor Emelyanov (45) isimli binbaşı, dün Erivan'da konakladığı otelde hayatını kaybetti.

Ermenistan'daki Rus askeri üssüne bağlı birliklerden birinde komutan yardımcısı görevinde bulunan Emelyanov'un cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emelyanov'un kalp yetmezliğinden ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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