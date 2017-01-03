03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Sigara cezasına zam geldi!

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Kapalı alanda sigara içmenin cezası 105 TL'den 109 TL'ye, yere izmarit atmanın cezası 63 TL'den 65 TL'ye yükseldi.
Sigara cezasına zam geldi!
Sigara cezasına zam geldi! Sigara cezasına zam geldi! Sigara cezasına zam geldi!

 

 

 

Sigaranın ardından sigara cezaları da zamlandı. 

1 Ocak'tan geçerli sigara cezaları yüzde 3.83 oranında artırıldı. Sağlık Bakanlığı, yeni listeyi illere göndererek bu tarife üzerinden ceza kesilmesini istedi. 

Buna göre sigaraya benzeyen sakız ve şeker üretene 149 bin lira, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin TL ceza kesilecek. Kapalı alanda sigara içmenin cezası ise 105 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

KOKU VE DUMAN TECRİDİ

Bakımevi, cezaevi, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde sigara içilebilir alan toplam alanın yüzde 10'unu geçmeyecek. Bu alanlar koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilecek. Söz konusu alanların tavan, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı duvar olacak. 

Standartlara uygun havalandırma tertibatı kullanılacak bu bölümlere 18 yaşından küçüklerin girmesine izin verilmeyecek. Bu kuralların yerine getirilmemesi halinde bin 486 TL ile 7 bin 453 TL ceza verilecek. Ceza tutarı daha önce bin 432 TL ile 7 bin 179 TL arasındaydı.

Aralık ayı başında tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 27.5 oranında artırılmış, 5 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren yeni zamlı satışlara göre sigaralara paket başı 50 kuruş ila 1 TL zam uygulanmıştı.

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