03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki...

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Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki...
İstanbul'da mont ve pasaportunu çaldıran Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden yardım istedi.
Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki... Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki... Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki...

Haluk Levent, montuna ve pasaportuu bulana ilginç vaatlerde bulundu.

Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, ''İstanbul'da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı,3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser'' notunu düştü.

Haluk Levent'in tweet'i kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Levent'in üzerinden çıkarmadığı lacivert montunun piyasa fiyatının yaklaşık 600 TL olduğu öğrenildi.

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