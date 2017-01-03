Haluk Levent, montuna ve pasaportuu bulana ilginç vaatlerde bulundu.
Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, ''İstanbul'da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı,3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser'' notunu düştü.
Haluk Levent'in tweet'i kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Levent'in üzerinden çıkarmadığı lacivert montunun piyasa fiyatının yaklaşık 600 TL olduğu öğrenildi.
03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki...
Haluk Levent, montuna ve pasaportuu bulana ilginç vaatlerde bulundu.
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