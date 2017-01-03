Hafta sonu kuvvetli kar geliyor!

Soğuk hava sistemlerinin biri gidiyor diğeri geliyor. Sibirya'dan gelecek yeni sistem ile İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli kar bekleniyor.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürürken yeni bir soğuk ve yağışlı hava sistemi ise kapıda. Uzmanlar Sibirya üzerinden Cuma günü yurda giriş yapması beklenen soğuk ve yağışlı havanın önceki sistemlerden daha kuvvetli olacağı uyarısında bulunuyor.

HAFTA SONU YİNE KAR VAR!

Başta Marmara bölgesi olmak tüm yurtta etkili olacak soğuk hava dalgasının hafta sonu çok sayıda ili beyaza bürümesi bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların da sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

5 İLE DON UYARISI!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Tunceli ve Bingöl'de akşama kadar aralıklı kar yağışlı, Malatya'da öğleye, Elazığ ve Adıyaman'da ise akşama kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, yağışların ardından havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor. İlgililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre ise, bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu -5

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 13

Bursa: Parçalı bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı bulutlu 10

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6