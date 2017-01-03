Şahan Gökbakar isyan etti!

Yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından Reina'da gerçekleşen terör saldırısının ardından 39 kişi hayatı kaybetmişti.

Olayın ardından çok sayıda kişi terörü lanetlerken, ünlü komedyen bazı kişilerin sosyal medyaları üzerinden provokasyon yapmalarına tepki gösterdi.

Gökbakar, paylaşımına şunları yazdı:





Bir yılbaşı günü, savunmasız masum insanları katleden terörü lanetliyorum...Ancak bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca ama baya bolca yer alan, "oh olsun, bunlara mustahak" minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweetler... Birilerinin ölümünden zevk alan insanlarla aynı ülkede yaşıyor olmak çok acı. BURADAN TÜM BİLİŞİM SUÇLARI SAVCILARINA SESLENİYORUM. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye edilen bir hakaret suçu üzerine bilişim polisimiz 4-5 saat içinde evinden alabiliyorsa o kişiyi IP tespiti ile, bu nefret suçunu işleyen kişilerinde yakalanması ve ceza alması gerekir. Provakasyon yaratmak için yapan hainlerse de yakalanmış olur böylece..Yapılıyorsa lütfen basına yansısın da bilelim. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden insanlara Allahtan rahmet diliyorum...