03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
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Ara transfer dönemi yarın başlıyor

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Ara transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda, 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlıyor.
Ara transfer dönemi yarın başlıyor Ara transfer dönemi yarın başlıyor Ara transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda, 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlıyor.

Liglerde ilk devrelerin sona ermesinin ardından transfer dönemi yarın başlıyor. 2016-2017 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Kulüpler bu süre içerisinde oyuncularla sözleşme imzalayıp lisans çıkarabilecek.

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Ara transfer dönemi yarın başlıyorAra transfer dönemi yarın başlıyorFutbolda, 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlıyor.
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