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MİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı

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Resmi Gazete'de yayımlanan BES tebliğine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı.
MİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı
MİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı MİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı MİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı

Tasarrufları artırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışanların otomatik dahil olacağı Bireysel Emeklilik Sistemine'ne (BES) yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de dün yayımlandı. Böylece BES'te süreç başladı. Yönetmelikle çalışan sayısı bin ve üzerindeki işverene bağlı olarak çalışanlar sisteme dahil edildi. Kademeli olarak uygulanacak BES sistemine en son çalışan sayısı 5-10 aralığında çalışanı olan işyerleri dahil olacaklar.

 Bu iş yerlerinde zorunlu BES 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak. Kamuda ise BES 1 Nisan 2017 tarihinde başlayacak. Mahalli idareler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar için sistem 1 Ocak 2008'de başlayacak. Yönetmelikle BES'e dahil olan kamu idaresi tanımı da yapıldı. Hürriyet Gazetesi’nden Neşe Karanfil’in haberine göre; Tanımda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kapsam dışında bırakıldı.

KADEME NASIL OLACAK?

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına dahil edilmesine yönelik yönetmeliğe göre, özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle imzaladığı sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilecek. Bu çerçevede çalışan sayısı bin ve üzerindeki işverene bağlı olarak çalışanlar sisteme dahil edildi.

Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak binden olan işverene bağlı çalışanlar 1 Nisan, çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250'den az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Temmuz, çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100'den az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Ocak 2018, çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50'den az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Temmuz 2018, çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10'dan az olan işverene bağlı çalışanlar 1 Ocak 2019'dan itibaren otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek.

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilecek. Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacak. Çalışan sayılarının tespitinde, belirtilen kapsama alınma tarihleri itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun güncel verileri dikkate alınacak. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınacak. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmayacak.

YÜZDE 3 KESİNTİ

Yönetmelik kapsamındaki çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3'ü oranında hesaplanacak. Çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacak. Ücreti peşin ödenen çalışanlar için kapsama alınma tarihinden önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacak.

Hürriyet

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