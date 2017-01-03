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FETÖ'nün askeri öğrencilere yaptığı bir işkence daha ortaya çıktı

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FETÖ'nün askeri okullarda öğrencilere uyguladığı bir işkence daha ortaya çıktı. Kendilerine itaat etmeyen öğrencilere, ördek yürüyüşü vaziyetinde ağaç etrafında yürütülerek sürekli "ağaç senden özür diliyorum" dedirttirildiği de ileri sürüldü.
FETÖ'nün askeri öğrencilere yaptığı bir işkence daha ortaya çıktı
FETÖ'nün askeri öğrencilere yaptığı bir işkence daha ortaya çıktı FETÖ'nün askeri öğrencilere yaptığı bir işkence daha ortaya çıktı FETÖ'nün askeri öğrencilere yaptığı bir işkence daha ortaya çıktı

 Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu kişilere ilişkin "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye teşebbüs", "Hükümet'e karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.

26 İLDE 84 FETÖ'CÜ ARANIYOR

Alınan ifade ve toplanan delillerin ardından örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya merkezli 26 ilde örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin çoğunluğunun Hava Kuvvetleri personeli olduğu, şüpheliler arasında subay ve astsubayların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3'nün daha önce ihraç edildiği, 4'ünün askeri öğrenci olduğu bildirildi.

ÖRGÜT KENDİLERİNDEN OLMAYANLARA EZİYET ETMİŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının askeri personele yönelik yürüttüğü soruşturmada daha önce ifadeleri alınan kişiler, örgütün itaat etmeyen ve kendilerinden olmayanlara yönelik "eğitim" adı altında çeşitli baskılar uyguladığını savundu.

"Güneşe bakma eğitimi" adı altında gözlerini kapatmadan güneşe bakmaları istenen askeri öğrencilere, ördek yürüyüşü vaziyetinde ağaç etrafında yürütülerek sürekli "ağaç senden özür diliyorum" dedirttirildiği ileri sürüldü.

"Eğitim" adı altındaki uygulamalar bittiğinde asfalta sırt üstü yatırılarak gözlerinin kapatılması istenen öğrencilere, çeşitli psikolojik baskılar yapıldığı iddia edildi.

Yaz aylarında, bu eziyetlere uğramış tüm öğrencilerin bir araya toplanıp karşılarında soğuk meşrubatlar ve sular içildiği, bazen yarısının da bilerek yere döküldüğü öne sürüldü.

Örgütün kendisine itaat etmeyenleri çeşitli bahaneler üreterek okuldan atmak istediği, mutlak itaat eden ve hiçbir zaman verilen görevleri sorgulamayan elamanları tercih edildiği bildirildi.

AA

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