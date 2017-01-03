Diyanet’e yönelik saldırılara sert tepki

Geçtiğimiz Cuma günü camilerde okutulan hutbelerde noel kutlamalarının dinimizde yeri olmadığı, içki ve kumarın haram olduğu hatırlatılmıştı. IŞİD’in üstlendiği gece kulübü baskını sonrası ülkemizde belli bir kesim, bu hutbeden ötürü Diyanet’i ve Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i “yılbaşı kutlayanları hedef gösterdiği” iddiasıyla karalamaya başladı. Murtaze Demir adlı bir sözde Alevi sivil toplum örgütü temsilcisi de Başkan Görmez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SON DERECE MANİDAR

Konuyu Habervaktim’e değerlendiren Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, terörü olduğu kadar Diyanet’e saldırıyı da şiddetle kınadıklarını bildirdi. Özdemir “Terör, Diyanet’in ve STK’ların yılbaşı açıklamalarına bağlanamaz. Bunlarla bağlantı kurulması son derece yanlış ve kasıtlıdır. Bu saldırıyı, Diyanet’in açıklamalarına bağlamak ne kadar yanlış ise bu yayının art niyetli ve kasıtlı olarak Diyanet’i ve Diyanet İşleri Başkanını hedef alması da o derece manidardır” dedi.