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Gülen adına tehdit iddiasına "O Bakan"dan açıklama

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Gülen adına tehdit iddiasına "O Bakan"dan açıklama
Türkiye gündemine bomba gibi düşen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Kenan Tekin’in açıklamalarının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Yenişafak Gazetesi'nin yayınladığı "O Bakan Suat Kılıç” haberine Eski Bakan Suat Kılıç cevap verdi.
Gülen adına tehdit iddiasına Gülen adına tehdit iddiasına Gülen adına tehdit iddiasına

Gençlik ve Spor Eski Bakanı Suat Kılıç, “FETÖ adına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını tehdit ettiği” iddiasına yer veren Yeni Şafak gazetesinin haberini yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Kenan Tekin’in, bir bakanın “Fetullah Hoca’nın selamı var” diyerek kendisini tehdit ettiğini söylemesinin ardından Yeni Şafak Gazetesinde, “O Bakan Suat Kılıç” haberi yayınlanmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Kenan Tekin, 30 Aralık’ta Trabzon’daki bir panelde şunları söyledi: “Çok üst düzey bir kişi, bir Bakan tarafından, 2013 yılında ‘Fetullah Hoca’nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı’na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz.’ Bunu bir Bakan  söyledi.” Müsteşar Tekin’in büyük yankı bulan bu açıklamalarının ardından Yeni Şafak gazetesi dün Tekin’i tehdit eden bakanın Suat Kılıç olduğunu iddia eden bir haber yayınladı. Tekin’in 2011 yılında Gençlik Spor Bakan yardımcılığına atandığı kaydedilen haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dershane dönüşümünü dile getirdiği dönemde Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirildiğini yazdı.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA

Suat Kılıç, bu haberin ardından Twitter’dan haberin gerçek dışı olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Kılıç’ın açıklaması şöyle:

 “Yeni Şafak’ta şahsımı hedefe koyan düzmece ‘haber’ tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak’ta nefrete varan husumetin son sürümüdür. Hedefi şahsımı linç etmek olan bu ‘haber’ karşısında hukuk mücadelemiz başlatılmıştır. Temennim, Adliye’deki hesabın Adl-i İlâhiye’ye kalmamasıdır.” 

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