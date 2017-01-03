Fenerbahçe'nin transfer planı belirlendi!

Kötü başlasa da ilk 3 haftanın ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle farkı 5 puana kadar indiren F.Bahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Dick Advocaat’ın talebi doğrultusunda Zorya’dan Oleksandr Karavayev’i kiralayan Sarı- Lacivertliler’in bir diğer hedefi ise Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici...

26 yaşındaki oyuncuda sona çok yaklaşan Kanarya, bu takviyeyi yaptıktan sonra transfere ara verecek.

Finansal Fair-Play nedeniyle adımlarını temkinli atan yönetim, kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike’nin durumuna göre yol haritasını çizecek.

B PLANI KİRALAMA

Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamın gözden çıkardığı Wiel ile Emenike’nin satılması ya da kiralanması halinde transfer çalışmaları için kaynak yaratacak.

Eğer bu isimlerden kasaya para girerse Sarı-Lacivertliler, Advocaat’ın istediği doğrultusunda forvet ve orta sahaya iki oyuncu alacak.

Kiralama yoluyla da olsa deneyimli hocanın taleplerini yerine getirmek için büyük çaba sarf eden yönetim, devre arası transfer dönemini ya 2 takviyeyle kapatacak ya da bu süreçte daha fazla oyuncuyu renklerine bağlayacak.

SAĞ BEKE JOKER ÇÖZÜMÜ!

Büyük umutlarla alınan Van der Wiel’in beklentilerin altında kalması üzerine formayı alan Şener Özbayraklı, sergilediği başarılı performansla hem Advocaat’ın hem de taraftarın kalbini kazandı.

Fakat bu bölgede Şener dışında ikinci bir alternatifin olmamasının sıkıntısını çeken F.Bahçe, Karavayev’in alınmasıyla sağ bek arayışlarına son verdi.

Hollandalı hoca, ihtiyaç duyulması halinde tam bir joker olan Ukraynalı oyuncuyu bu bölgede de kullanacak.

Ayrıca Advocaat’ın elinde sağ bek için bir diğer çözüm ise Ozan Tufan...

MEHMET EKİCİ'DE SON RÖTUŞLAR

Trabzonspor Kulübü’nün izni doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Mehmet Ekici’nin menajeri olan baba Hacı Ekici’yle görüşen F.Bahçe, bu transferde büyük mesafe kat etti...

İstanbul’da yaşamak isteyen 26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Karadeniz ekibiyle de görüşmeler sürüyor.

Aatif’ı Trabzon’a gitmesi için ikna eden yönetim, ufak bir bonservis bedeli ödeyerek transferi noktalamak istiyor.

Taraflar arasında anlaşmaya dair küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Kanarya’nın kısa süre içinde Ekici’yi açıklaması bekleniyor.