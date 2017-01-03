Timurtaş Hoca'nın konuşması Google listesine girdi

Reina saldırısının ardından, Müslümanların yılbaşı kutlamaması için çağrıda bulunan mütedeyyin kesim hedef haline getirilmeye çalışıldı.

HEDEF ŞAŞIRTTILAR

Müslümanların her türlü şiddete karşı olduğunu bildikleri halde saklamaya çalışan terör sevicileri, asıl teröristi saklayıp hedef şaşırtöaya çalıştılar. Gecenin karanlığından faydalanıp Reina'dan kaçan terörist, bu kez de hedefi şaşırtanlar tarafından saklandı.





TİMURTAŞ HOCA: İÇKİLİ MEKANA SALDIRMAK İSLAMDA YOKTUR!

Reina adlı eğlence mekanına yapılan terör saldırısı sonrası özellikle Müslümanlara yönelik başlatılan kara propagandaya en güzel cevap, yıllar önce benzer bir saldırıyı kınayan ve konuşmasında saldırının faillerini eleştiren Timurtaş Uçar Hocaefendi tarafından verilmişti.



Yıllar önce benzer bir saldırı sonrası merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi, saldırganları eleştiren bir konuşma yaparak "İçinde içki içiliyor diye, dışardan el bombası atarak 5 kişiyi yaralamak... Kur'an böyle bir saldırıya izin veriyor mu?" ifadelerini kullanıyordu.

GOOGLE'DA EN ÇOK ARANANLAR ARASINA GİRDİ

Timurtaş Hoca'nın konuşması arama motoru Google'da en çok okunan ve arananlar listesine girdi. Google Trends'in popüler arama sonuçları arasında 8. sırada görünen Timurtaş Hoca'nın videosu da izlenme rekorları kırdı.







milli gazete