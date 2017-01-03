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Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü!

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Aydın'ın Nazilli İlçesinde fırıncılık yapan evli ve 2 çocuk babası Turan A., evden kaçan eşinin yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü!
Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü! Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü! Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü!

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıkan Turan A., kavşakta araba beklediği sırada, bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulans yardımıyla hastaneye kaldırılan, Turan A. ölümden döndü. Polis ekipleri olayın gasp olduğu yönünde hareket ettikleri sırada, hastanede tedavi gören Turan A.’nın ilk ifadesi gerçeği ortaya çıkardı. Turan D. isimli bir şahsın kendisini bıçakladığını ve yanında da 10 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu karısının da bulunduğunu söyleyen talihsiz adam, yaşanan duruma isyan etti.

1 AY ÖNCE EVİ TERK ETTİ

2 çocuk babası Turan A., karısı Sultan A. tarafından 1 ay önce terk edildi. Giderken de yanına bir miktar para alan kadına bir daha ulaşılamadı. Evdeki paraları götürdüğü için emniyete giden Turan A. karısından şikayetçi oldu. Şikayeti geri çekmesi için Turan A. karısının sevgilisi tarafından baskı ve tehdide maruz kaldı.

Çocukları ve kocasını terk eden Sultan A. sevgilisiyle geçen gece plan yaparak, Güzelköy’de ki işine gitmek için evinden çıkan Turan A.’yı takip altına aldı. Araba beklediği sırada, talihsiz adamın boğazına bıçak dayayan öfkeli sevgili “karından şikayeti geri çekeceksin yoksa seni öldürürüm” diye tehditler savurdu. Çıkan arbedede Turan A. sağ ve sol bacağından bıçaklandı. Çevreden geçenlerin bağırış sesiyle Sultan A. ve Turan D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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