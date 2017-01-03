03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:34Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 10°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -13°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -12°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -5°C Balıkesir
  • BIST: 77.555 -0.26
  • Altın: 132,409 0.90
  • Dolar: 3,5768 0.99
  • Euro: 3,7316 0.61

Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesi

»
Reina'yı kana bulayan teröristin kimliğini belirleyen emniyet, saldırganın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesi
Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesi Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesi Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesi

 Emniyet kaynakları DEAŞ’li terörist için çemberin daraldığı belirtirken, teröristin son bağlantılarını Zeytinburnu’nda kurduğu ve o bölgede vakit geçirdiği belirlendi.

BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Kimliği belirlenen katilin Türki Cumhuriyetlerden İstanbul'a gelen bir DEAŞ üyesi olduğu netlik kazandı. Teröristin ailesi gözaltına alındı. Emniyet ayrıca saldırıyı gerçekleştiren terörist ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüphelileri yakaladı. 

Gözaltına alınanlar arasında terörist ile saldırıdan günler önce Zeytinburnu'nda irtibat kurduğu ileri sürülen DEAŞ bağlantılı 2 şüpheli bulunuyor.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet teröristin yeni görüntülerine de ulaştı. Terörist, Taksim'de cep telefonundan kendisini görüntülemiş ve etrafı kaydetmiş. Bu görüntüyle ilgili iki şüphe var. Bir tanesi keşif yaptığı yönünde. Diğeri ise bu görüntüyle terör örgütüne mesaj yolladığı ve'ben buradayım' dediği şüphesi. Taksim'deki görüntüyü 28 Ekim-6 Kasım arasında düzenlenen Sahaflar Festivali'nde çektiği iddia ediliyor.

YAKALANMASI AN MESELESİ

Reina'ya saldıran terörist yakalamak için İstanbul polisinin operasyonu aralıksız sürüyor. Dün gece İstanbul'un bazı ilçelerinde de çok sayıda adrese baskınlar yapıldı. Emniyet birimleri terörist için çemberin iyice daraldığını belirtiyor. Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

İncelemeler sonucu bağlantıları tespit edilen teröristin, saklanabileceği tüm yerlere tek tek operasyon düzenleniyor.

Kimliği ve bağlantıları tespit edilen teröristin yakalanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

TAKSİNİN BAGAJINDA NE VARDI?

‘Saldırgan gece kulübünün on metre ilerisinde iniyor. Arabanın bagajında bir bavul var fakat indiği zaman bavulu almıyor. Sırtındaki çantadan Kalaşnikof marka otomatik silahı çıkarıyor bir kişiye ateş ederek kaldırıma düşürüyor. Ateş ederek gece kulübünden içeri giriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Reina saldırganının ailesi gözaltına alındı!Reina saldırganının ailesi gözaltına alındı!Türkiye'nin yüreğini derinden yaralayan Reina'da yaşanan kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.
Fetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyonFetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyonKulis yazılarıyla adından sıkça söz ettiren Ankara gazetecilerinden Ahmet Yavuz, FETÖ operasyonlarında sıranın siyasi ayağa geldiğini, AK Parti ve iktidardaki Fethullahçıların Anayasa referandumu öncesi temizleneceğini ileri sürdü.
Başkentte 'RedHack' operasyonu!Başkentte 'RedHack' operasyonu!Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "RedHack" üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Barbaros kıvırdı!Gözaltına alınan Barbaros kıvırdı!Gözaltına alınan Barbaros Şansal, ifadesinde hakaret dolu videosunun çarpıtıldığını, demek istediklerinin aslında öyle olmadığını söyledi.
Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesiBağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesiReina'yı kana bulayan teröristin kimliğini belirleyen emniyet, saldırganın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü!Sevgilisi ile plan yapan kadın kocasını tuzağa düşürdü!Aydın'ın Nazilli İlçesinde fırıncılık yapan evli ve 2 çocuk babası Turan A., evden kaçan eşinin yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
  • Timurtaş Hoca'nın konuşması Google listesine girdi03 Ocak 2017 Salı 10:53
  • Eski DAEŞ'liden şok Türkiye açıklaması03 Ocak 2017 Salı 10:37
  • Gülen adına tehdit iddiasına "O Bakan"dan açıklama03 Ocak 2017 Salı 10:33
  • Reina saldırısında şok detay! 3 tane kullanmış...03 Ocak 2017 Salı 10:30
  • Reina saldırganının en net fotoğrafı!03 Ocak 2017 Salı 10:27
  • FETÖ'nün askeri öğrencilere yaptığı bir işkence daha ortaya çıktı03 Ocak 2017 Salı 10:25
  • Diyanet’e yönelik saldırılara sert tepki03 Ocak 2017 Salı 10:24
  • Sapık öğretmen için 50 yıl istendi03 Ocak 2017 Salı 10:16
  • Türkiye ve Rusya birlikte vurdu! 18 terörist öldürüldü03 Ocak 2017 Salı 10:07
  • Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı!03 Ocak 2017 Salı 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri