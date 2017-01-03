Bağlantıları tespit edildi! Yakalanması an meselesi

Reina'yı kana bulayan teröristin kimliğini belirleyen emniyet, saldırganın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Emniyet kaynakları DEAŞ’li terörist için çemberin daraldığı belirtirken, teröristin son bağlantılarını Zeytinburnu’nda kurduğu ve o bölgede vakit geçirdiği belirlendi.

BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ



Kimliği belirlenen katilin Türki Cumhuriyetlerden İstanbul'a gelen bir DEAŞ üyesi olduğu netlik kazandı. Teröristin ailesi gözaltına alındı. Emniyet ayrıca saldırıyı gerçekleştiren terörist ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında terörist ile saldırıdan günler önce Zeytinburnu'nda irtibat kurduğu ileri sürülen DEAŞ bağlantılı 2 şüpheli bulunuyor.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet teröristin yeni görüntülerine de ulaştı. Terörist, Taksim'de cep telefonundan kendisini görüntülemiş ve etrafı kaydetmiş. Bu görüntüyle ilgili iki şüphe var. Bir tanesi keşif yaptığı yönünde. Diğeri ise bu görüntüyle terör örgütüne mesaj yolladığı ve'ben buradayım' dediği şüphesi. Taksim'deki görüntüyü 28 Ekim-6 Kasım arasında düzenlenen Sahaflar Festivali'nde çektiği iddia ediliyor.

YAKALANMASI AN MESELESİ



Reina'ya saldıran terörist yakalamak için İstanbul polisinin operasyonu aralıksız sürüyor. Dün gece İstanbul'un bazı ilçelerinde de çok sayıda adrese baskınlar yapıldı. Emniyet birimleri terörist için çemberin iyice daraldığını belirtiyor. Terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

İncelemeler sonucu bağlantıları tespit edilen teröristin, saklanabileceği tüm yerlere tek tek operasyon düzenleniyor.

Kimliği ve bağlantıları tespit edilen teröristin yakalanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

TAKSİNİN BAGAJINDA NE VARDI?

‘Saldırgan gece kulübünün on metre ilerisinde iniyor. Arabanın bagajında bir bavul var fakat indiği zaman bavulu almıyor. Sırtındaki çantadan Kalaşnikof marka otomatik silahı çıkarıyor bir kişiye ateş ederek kaldırıma düşürüyor. Ateş ederek gece kulübünden içeri giriyor.