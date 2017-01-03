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Elektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermedi

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Elektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermedi
Türkiye’yi karartmak için dağıtım şirketlerinin sistemlerine sızmaya çalışan terörist hacker grubuna ulusal siber güvenlik birimleri vize vermedi.
Elektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermedi Elektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermedi Elektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermedi

Yeni yıldan bir gün önce ve yılbaşı gecesi elektrik dağıtım firmalarının internet sitelerini 'çoklu bilgisayar saldırısı' (DDOS) ile ele geçirerek sistemlerine sızmaya çalışan terörist hacker grubuna ulusal siber güvenlik birimleri anında müdahale etti.

ALBAYRAK'A BİLGİ VERİLDİ

Elektrik dağıtım firmalarının internet sitelerine yönelik düzenlenen DDOS saldırısı, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı olarak görev yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekipleri tarafından fark edilince saldırının bertaraf edilmesi amacıyla "acil" koduyla saldırı önleme tedbirleri devreye sokuldu. Saldırı bilgisi ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la paylaşıldı. Bakan Albayrak'a saldırının önlenmesi için alınan tedbirler hakkında bilgi verilirken, Albayrak'ın talimatı ile saldırının püskürtülmesi için tüm siber olaylara müdahale ekipleri, terörist hackerları önlemek için çalışmalara katıldı.

OPERATÖRLER DEVREDE

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da saldırı girişiminin önlenmesi için yoğun bir mesai harcadı. Saldırının haber alınmasının hemen ardından saldırıların bertaraf edilmesi için mobil telefon işletmecisi operatörlerle temasa geçen Sayan, elektrik dağıtım firmalarının özel ağdan iletişime geçirilmesini ve sistemleri ile ilgili bilgilerin yayılmasının önlenmesini istedi. USOM ile birlikte dört bir koldan savunmaya geçen operatör firmaları sundukları DDOS atak önleme hizmeti ile dağıtım firmalarının internet trafiklerine terörist hackerlar tarafından yönlendirilen saldırıları internet ağlarına ulaşmadan etkisiz hale getirdi.

KRİTİK SEKTÖRLERE YENİ MODEL

Hükümet, olası DDOS saldırısına karşı kritik sektörlerin başında gelen bankalar, finans ve enerji kurumlarının internet güvenliklerinin sağlanması için yeni bir model geliştirecek. Operatörlerce geçici süreyle dağıtım firmalarına ücretsiz DDOS saldırısı önleme hizmeti verilecek. Firmaların internet ağına yönelik saldırılar ağa erişemeden engellenecek.

DDOS SALDIRISI NEDİR?

Birden fazla bilgisayarın güçlerini birleştirip tek bir merkeze saldırdıkları DDOS (Dağıtık Servis Dışı Bırakma) yönteminde, binlerce farklı IP adresinden yararlanıldığı için saldırının sistemlere verdiği zararın boyutları da bir o kadar yüksek oluyor.

Sabah

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