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Fetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyon

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Kulis yazılarıyla adından sıkça söz ettiren Ankara gazetecilerinden Ahmet Yavuz, FETÖ operasyonlarında sıranın siyasi ayağa geldiğini, AK Parti ve iktidardaki Fethullahçıların Anayasa referandumu öncesi temizleneceğini ileri sürdü.
Fetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyon
Fetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyon Fetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyon Fetö’nün siyasi ayağına referandum öncesi operasyon

Ahmet Yavuz Milli Gazete’deki “Kaç bakan gidecek?” başlıklı yazısında, Hükümet’in milletteki “FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulmadı” düşüncesini bertaraf etmek için referandum öncesi düğmeye basacağını savundu.

HELE DERE BİR GEÇİLSİN…

Yavuz “Hele bi Meclis’te vekiller, bakanlar “Tamam” desin… Dereyi geçtikten sonra kan değişikliği yüksek ihtimal!” diye yazdı.

Ahmet Yavuz’un yazısı şöyle:

“TÜRKİYE siyasette hızlı bir değişim süreci yaşıyor, yaşayacak!

Hatırlayın, 15 Temmuz sonrası “Parti ve Hükümetteki FETÖ’cü” haberleri ayyuka çıkınca...

Başbakan “AK Parti’de FETÖ’cü yok!” diye kestirip atmıştı.

Madem söndürülemiyor, kor ateşi küllemek akıllıca bir yoldu!

Gelelim bugüne…

***

Başkanlık esaslı anayasa paketi, TBMM’de MHP desteğiyle 330’u hele bir aşsın!

Referandum öncesi kabine değişikliği gündemimize oturacak! 

Şimdiden parti içinde, milletvekilleri arasında konuşulmaya başlandı bile! 

Ciddi bir sayıda bakan değişebilir. Nerden çıkardın demeyin! Milletin kanaati; “FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulmadı!” değil mi?

İşte İktidar, referandum öncesi milletteki bu düşünceyi esaslı bir kıyımla bertaraf etmek istiyor.

***

Çünkü AK Parti ve Hükümetleri öyle bir yapı ki; Gülenizmle hızlı yükselmiş genç bir Bakanın... Erdoğan’ın Milli Eğitimde “Görev teklif edeceği” etkili bir müsteşarı… Gülen adına tehdit edebildiği kozmopolit bir yapı…

İşte bu yapı “Çatırdatılacak!” Siyasetin, millet iradesinin beklentisi de bu yönde. İktidar, buna mahkûm anlayacağınız! 

Hele bi Meclis’te vekiller, bakanlar “Tamam” desin…

Dereyi geçtikten sonra kan değişikliği yüksek ihtimal! 

İktidar, son günlerdeki referanduma dair anketleri de dikkate alıyor!

At başı çıkan sonuçlardan dolayı referandumu riske atmak istemiyor.”

 

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