Reina saldırganının ailesi gözaltına alındı!

Türkiye'nin yüreğini derinden yaralayan Reina'da yaşanan kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.​İşte Reina'yı kana bulayan teröristin kimliği..

Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Reina katliamını gerçekleştiren teröristin eşinin Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.

"ŞARJÖR DEĞİŞTİRME SIRASINDA BİR ŞEY ATIYOR"

Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları "Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı" diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

Gazete Habertürk