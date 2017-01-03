Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı

PKK'ya silah yardımı yapan ABD'yi hedef alan Başbakan Yıldırım, "Yeni ABD yönetiminden beklentimiz, bu kepazeliğe son vermesi" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerine yapılan silah yardımlarına vurgu yaparak, ABD'yi işaret etti. ABD'nin yeni başkanı Trump'a seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

YENİ ABD YÖNETİMİNDEN BEKLENTİMİZ: BU KEPAZELİĞE SON VERMESİ

"Amerika dahil diğer koalisyon üyeleri de laftan başka bir şey yapmıyor. PKK'yı silah veriyorlar. Yeni ABD yönetiminden beklentimiz artık bu kepazeliğe bir son vermesi!

BU OBAMA YÖNETİMİNİN MARİFETİ

Bu Obama yönetiminin marifeti. Terör örgütünü kullanarak terörle mücadele etmek. Mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey.

GÜN DOSTUN, DÜŞMANIN ORTAYA ÇIKMA GÜNÜDÜR

Gün dostun, düşmanın ortaya çıkma günüdür. Biz yıllardır NATO'da ABD ile birlikteyiz. Stratejik ortağımız. Bu stratejik ortaklığın bir terör örgütü tarafından gölgelenmesine ABD izin vermemeli. PYD eşittik PKK, PKK eşittir bölücü terör örgütü. FETÖ orada.

KARAR VERİN KARDEŞİM

Ne yapıyorsunuz kardeşim, karar verin. Türkiye ile birlikte mi olacaksınız, bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız. Türk milletini bu yeni ABD yönetiminden bekliyor. ABD terör örgütleriyle değil, Türkiye gibi bölgede istikrarı, güveni tesis etmek için elini taşın altına koyan ülke ile işbirliğini tercih edecek ve geçmiş yönetimin başlattığı yöntemden dönecek. Dönerse döner, dönmezse biz kendi işimizi hallederiz"