03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:34Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 12°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -10°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 77.482 -0.35
  • Altın: 132,750 1.16
  • Dolar: 3,5980 1.58
  • Euro: 3,7417 0.88

Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı

»
PKK'ya silah yardımı yapan ABD'yi hedef alan Başbakan Yıldırım, "Yeni ABD yönetiminden beklentimiz, bu kepazeliğe son vermesi" dedi.
Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı
Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerine yapılan silah yardımlarına vurgu yaparak, ABD'yi işaret etti. ABD'nin yeni başkanı Trump'a seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

YENİ ABD YÖNETİMİNDEN BEKLENTİMİZ: BU KEPAZELİĞE SON VERMESİ

"Amerika dahil diğer koalisyon üyeleri de laftan başka bir şey yapmıyor. PKK'yı silah veriyorlar. Yeni ABD yönetiminden beklentimiz artık bu kepazeliğe bir son vermesi!

BU OBAMA YÖNETİMİNİN MARİFETİ

Bu Obama yönetiminin marifeti. Terör örgütünü kullanarak terörle mücadele etmek. Mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey.

GÜN DOSTUN, DÜŞMANIN ORTAYA ÇIKMA GÜNÜDÜR

Gün dostun, düşmanın ortaya çıkma günüdür. Biz yıllardır NATO'da ABD ile birlikteyiz. Stratejik ortağımız. Bu stratejik ortaklığın bir terör örgütü tarafından gölgelenmesine ABD izin vermemeli. PYD eşittik PKK, PKK eşittir bölücü terör örgütü. FETÖ orada.

KARAR VERİN KARDEŞİM

Ne yapıyorsunuz kardeşim, karar verin. Türkiye ile birlikte mi olacaksınız, bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız. Türk milletini bu yeni ABD yönetiminden bekliyor. ABD terör örgütleriyle değil, Türkiye gibi bölgede istikrarı, güveni tesis etmek için elini taşın altına koyan ülke ile işbirliğini tercih edecek ve geçmiş yönetimin başlattığı yöntemden dönecek. Dönerse döner, dönmezse biz kendi işimizi hallederiz"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yıldırım'dan kritik 'OHAL' açıklamasıYıldırım'dan kritik 'OHAL' açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılması bu hafta Meclis'te görüşülecek.
Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrıBaşbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrıPKK'ya silah yardımı yapan ABD'yi hedef alan Başbakan Yıldırım, "Yeni ABD yönetiminden beklentimiz, bu kepazeliğe son vermesi" dedi.
MHP Lideri Bahçeli referandumda ne oy kullanacak?MHP Lideri Bahçeli referandumda ne oy kullanacak?MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi.Bahçeli, referandum için oyunun rengini açıkladı. İşte Bahçeli'nin o açıklaması...
Devlet Bahçeli: Çıbanın başı okyanus ötesidirDevlet Bahçeli: Çıbanın başı okyanus ötesidirMHP lideri Devlet Bahçeli,partililere seslendiği grup toplantısında terör saldırılarının müsebbibinin okyanus ötesi olduğunu işaret etti.
Erdoğan KKTC Başbakanını kabul ettiErdoğan KKTC Başbakanını kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü kabul etti.
Saldırı sonrası Devlet Bahçeli'den kritik çağrıSaldırı sonrası Devlet Bahçeli'den kritik çağrıMHP lideri Devlet Bahçeli, dün gece Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
  • Kılıçdaroğlu terörü değil hükümeti suçladı!01 Ocak 2017 Pazar 14:00
  • Kurtulmuş: Arkasında kimlerin olduğu aşikardır01 Ocak 2017 Pazar 11:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı31 Aralık 2016 Cumartesi 11:32
  • Başbakan'dan bütün emeklilere müjde!31 Aralık 2016 Cumartesi 09:47
  • Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı31 Aralık 2016 Cumartesi 09:18
  • Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik OHAL açıklaması30 Aralık 2016 Cuma 14:30
  • İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detayları30 Aralık 2016 Cuma 09:06
  • Baykal'dan MHP'yi kızdıracak sözler30 Aralık 2016 Cuma 00:33
  • OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti29 Aralık 2016 Perşembe 20:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert çıktı!29 Aralık 2016 Perşembe 12:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri