MHP Lideri Bahçeli referandumda ne oy kullanacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi.Bahçeli, referandum için oyunun rengini açıkladı. İşte Bahçeli'nin o açıklaması...

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli Anayasa çalışmaları için Meclis'te ve sonrasında referandum için 'evet' diyeceğim dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Türk milleti eşine az rastlanır bir husumet kapanı içindedir. İnsanlığın defolu yüzleri, yeryüzünün en aşağılık türleri 2016'da ölüm ve dehşet saçtı.

Hedef milli birlik ve kardeşliğimizdir. FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, DHKP-C'yi sürdüler.

Terör örgütülerinin kökünün kurutmak kadar bunları destekleyip palazlandıranlarla hesaplaşmak da mecburi hal almıştır.

Bunları yok etmek için ya yeni bir yol bulmalıyız ya da yeni bir yol çizmeliyiz. Terörü döktüğü kanda boğmak için yol bulmalıyız.

20 Temmuz 2015'ten bu yana kanımız akıyor. 600 asker 312 polis, 35 sivil toplam 1080 evladımız şehit olmuştur.

2016'da şehit sayımız 839. Cinayetler ne zaman son bulacak? Türkiye uçurumun kenarındayken gereksiz sert polemikler kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

MHP önce ülkem ve milletim diyen bir anlayışı benimser. Geçmişte 7 düvele yenilmedik şimdi de teröre boyun eğmeyeceğiz. Milli birlik ruhu olduktan sonra geçmişte olduğu gibi yine düşmanları tarihe gömecektir.

Reina katliamı sözün ve insanlığın bittiği noktadır. Profesyonel katilin yaptığı vahşet El Bab'la ilgilidir. Suriye meselesinde yapılan ateşkesle ilgilidir. DAEŞ maşadır, batının şiddet aparatıdır.

Türkiye'ye musallat olan terör örgütlerinin gövdeleri aynı, dalları farklıdır. Çıbanınbaşı okyanus ötesidir.

Katiller için kurtuluş yolu yoktur. Türkiye namerde el açmayacak. Küresel cellatlara taviz vermeyecektir.

İhaneti özendiren soysuzlara hak ettiği cezayı verelim. Birbirimizin hayat tarzına nasıl çatık kaşla çıkabiliriz?

Reina saldırısı sonrası sosyal medyada klavyenin arkasına saklanan alçaklara gereken ceza verilmelidir.

Bu oyunu yine Müslüman Türk devleti bozacak. Beklemeksizin bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Onurlu bağımsız bir millet olarak yaşayacağız. Al yıldızlı bayrak altında toplanacağız. Türk milleti beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir.

Soru ve Cevap:

- Efendim zırhlı araç isteyecek misiniz?

Bizim böyle bir talebimiz yok. İhtiyacımız da yok.

- Anayasa çalışmaları genel kurula gelecek. Neler söylemek istersiniz?

Benim bir tek oyum var. Meclis'te de referandumda da evet diyeceğim.