Mehmet Polat'a taciz davası şoku!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gümüştekin karakteriyle tanınan oyuncu Mehmet Polat'ın bir kadını taciz ve darp ettiği iddia edilerek dava açıldı.

Oyuncu Mehmet Polat, İstanbul Beyoğlu'nda tanıştığı Zeynep Eren'i Şişli'deki evine davet etti. Ancak ikili arasında tartışma yaşandı. Zeynep Eren, taciz edildiğini ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek dava açtı. Mehmet Polat ise kendisinin taciz edildiğini savundu.

'DARP EDİP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Polat genç kadını darp edip, saçından sürükleyerek evden attı. Karakola giden Eren, şikâyetçi oldu. Eren, vücudunda morluklar yüzünden basit şekilde yaralandığına dair rapor da aldı. Ünlü oyuncu ise kendisini takip eden genç kadının, evine zorla girmeye çalıştığını ileri sürdü.

KARŞILIKLI DAVA AÇILDI

Mehmet Polat hakkında "yaralama" ve "hakaret" suçu kapsamında dava açılırken, Zeynep Eren hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçu kapsamında dava açıldı.

'ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI'

Hâkim karşısına çıkan oyuncu ifadesinde, olay gecesi Eren'in evine izinsiz şekilde geldiğini ve buna sinirlendiği için aralarında tartışma çıktığını anlattı. Polat, genç kadının zorla eve girmeye çalışmasının ardından engellemek için müdahale ettiğini, asla darp etmediğini kaydetti.

"TACİZE MARUZ KALAN BENİM"

Polat, "Bu davada tacize maruz kalan taraf benim" diyerek kendisini savundu. Zeynep Eren'in ifadesine başvurulmak üzere duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sabah